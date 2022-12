Arshdeep Singh ICC Emerging Player Of The Year : भारताचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगला श्रीलंकेविरूद्धच्या वनडे आणि टी 20 मालिकेसाठी दोन्ही संघात स्थान देण्यात आले आहे. आता आयसीसीने त्याला अजून एक आनंदाची बातमी दिली. आयसीसीने ICC Emerging Player Of The Year पुरस्काराचे नॉमिनेशन जाहीर केले. यात मार्को जेनसन, फिन अॅलन, इब्राहीम जादरान आणि भारताचा अर्शदीप सिंग यांच्या नावाचा समावेश आहे.

अर्शदीप सिंगला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाय ठेवून सहा महिने देखील झालेले नाहीत. एवढ्या कमी वेळात देखील अर्शदीपने आयसीसी उदयोन्मुख खेळाडूंचे नामांक मिळवले. अर्शदीप सिंगने आतापर्यंत 21 टी 20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्यात त्याने 18.12 च्या सरासरीने 33 विकेट्स घेतल्या आहेत. अर्शदीप सिंगने नव्या आणि जुन्या चेंडूवर देखील विकेट्स घेतल्या आहेत.

आयपीएलमध्ये दमदार कामगिरी करणाऱ्या अर्शदीप सिंगने भारताकडून पदार्पण करत चांगली कामगिरी केली. अर्शदीपने टी 20 पाठोपाठ न्यूझीलंड दौऱ्यावर वनडे क्रिकेटमध्ये देखील भारताकडून पदार्पण केले. (Sports Latest News)

अर्शदीपने ऑस्ट्रेलियात झालेल्या टी 20 वर्ल्डकपमधील भारत - पाकिस्तान सामन्यात दमदार गोलंदाजी केली. त्याने आपल्या स्विंग गोलंदाजीने पाकिस्तानचे तगडे सलामीवीर बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवानला बाद केले. त्यानंतर त्याने पाकिस्तानचा मॅच फिनिशर आसिफ अलीला देखील पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला होता. या सामन्यात अर्शदीपने 32 धावात 3 फलंदाज बाद केले होते.

