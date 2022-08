Asia Cup 2022 : श्रीलंका सर करण्यात अफगाणिस्तानला लाभली 'पाकिस्तानी' मदत

Asia Cup 2022 Sri Lanka vs Afghanistan: आशिया कपच्या पहिल्या सामन्यात अफगाणिस्तानने श्रीलंकेचा 8 विकेट्स राखून पराभव केला. नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करणाऱ्या अफगाणिस्तानने श्रीलंकेचा डाव 105 धावात संपुष्टात आणला. अफगाणिस्तानच्या वेगवान गोलंदाजांनी पहिल्या दोन षटकातच श्रीलंकेची अवस्था 3 बाद 5 धावा केल्या होत्या. डावखुरा वेगवान गोलंदाज फैजलहक फारूकीने 11 धावा देत 3 विकेट घेतल्या. अफगाणिस्तानच्या या विजयात त्यांचा बॉलिंग कोच उमर गुलचा देखील मोठा वाटा आहे. उमर गुल हा पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज आहे. त्याच्या इनपुट्सच्या जोरावरच अफगाणी गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या फलंदाजीचे कंबरडे मोडले. (Asia Cup 2022 Afghanistan Defeat Sri Lanka With The Help Of Bowling Coach Umar Gul Former Pakistan Pace Bowler)

हेही वाचा: Asia Cup SL vs AFG : पहिल्याच सामन्यात DRS चा वादग्रस्त बळी

अफगाणिस्तानकडून फैजलहक फारूकी बरोबरच कर्णधार मोहम्मद नबी आणि नजीब उर रेहमानने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. श्रीलंकेचे 106 धावांचे आव्हान अफगाणिस्तानने रेहमानुल्ला गुरबाजने 40 तर हझरतुल्ला झजाईने 37 धावा केल्या. श्रीलंकेकडून भानुका राजपक्षाने 38 तर चमिका करूणारत्नेने 31 धावा केल्या.

हेही वाचा: Virat Kohli : 'मानसिकदृष्ट्या खचलो होतो मात्र दाखवून द्यायचो नाही'

आशिया कपमधील ग्रुप B मधील हा पहिलाच सामना होता. ग्रुप B मध्ये अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या संघाचा समावेश आहे. तर ग्रुप A मध्ये भारत, पाकिस्तान आणि हाँगकाँगचा समावेश आहे. या दोन्ही ग्रुपमधील पहिले दोन संघ सुपर फोर फेरी खेळणार आहेत. दरम्यान, अफगाणिस्तानने आपला पहिला सामना जिंकून ग्रुपमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे.