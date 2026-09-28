Asian Games 2026 : अविनाश साबळेला 'सुवर्ण' राखण्यात अपयश; धक्कादायक निकाल, विथ्या रामराजच्या पदकाने राखली लाज

Asian Games 2026 Avinash Sable result: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये नेमबाजीत इशा सिंगने २५ मीटर पिस्तूल वैयक्तिक गटाच्या अंतिम सामन्यात रौप्यपदकाची कमाई केली. सांघिक गटात भारताला पदक जिंकण्याची संधी होती, परंतु राही सरनोबतचा एक निशाणा चुकला अन् पदक गेले. कुराशमध्ये पिंसी बल्हाराला उपांत्य फेरीत हार पत्करावी लागल्याने कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले. त्यापाठोपाठ महिलांच्या ४०० मीटर अडथळ्यांच्या शर्यतीत विथ्या रामराजला कांस्यपदक जिंकता आले. अविनाश साबळेकडून आजच्या दिवसातील पहिल्या सुवर्णपदकाची अपेक्षा होती, परंतु त्याने निराश केले. .महिलांच्या थाळीफेक क्रीडा प्रकारात भारताच्या सीमा कालीरमनाने ५९.८८ मीटर ही वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली, परंतु तिला चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. चीनच्या बिन फेंग ( ६३.८३ मी.) आणि झिचाओ जिअँग ( ६२.२५ मी.) यांनी अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्य जिंकले, तर थायलंडच्या सुबेनरत इनसांएगने ( ६१.४३ मी.) कांस्य जिंकले. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ३२ वर्षात प्रथमच थाळी फेरीत भारताला पदक जिंकता आले नाही. .Asian Games 2026: राही सरनोबतचा एक 'निशाणा' चुकला अन् भारताचे पदक गेलं; 'Frame hit' चा फुल ड्रामा, ५५ हजार भरून अपील केले पण... .बॉक्सिंगमध्ये लव्हलिना बोर्गोहेनने उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करून पदक पक्के केले. प्रिया घंघासनेही ६० किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करताना तजिकिस्तानच्या मिजगोनाला ५-० असे सहज पराभूत केले बॉक्सिंगमध्ये आणखी एक पदक निश्चित झाले, जेव्हा कपिल पोखारियाने ९० किलो वजनी गटात किम गिचाएचा पराभव करून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला..Vithya Ramaraj Bronze in women's 400m hurdlesमहिलांच्या ४०० मीटर अडथळ्यांच्या शर्यतीत विथ्या रामराज व अनु राघवन या दोन भारतीय धावपटूंनी सहभाग घेतला होता. त्यात विथ्या रामराजने ५४.७५ सेकंदच्या वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरीसह कांस्यपदक निश्चित केले. यूएईच्या मरियम करीम ( ५४.३१ सेकंद) आणि कझाकिस्तानच्या अॅडेलिना झेम्सने ( ५४.५८ सेकंद) यांनी अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्य जिंकले. रामराजने भारतीय ॲथलेटिक्समधील ४२ वर्षे अबाधित असलेला सर्वात जुना ५५.४२ सेकंदांचा पी.टी. उषा यांचा विक्रम अखेर मोडीत काढला. .Asian Games 2026 : इशा सिंग अन् चीनच्या शाओनेचे समान ३८ गुण, तरीही भारतीय नेमबाजाला मिळाले रौप्यपदक; असं का?.अविनाश साबळेची विक्रमी कामगिरी...बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यामधील मांडवा येथील अविनाशने यापूर्वी २०२२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकून इतिहास घडवला होता. स्टीपलचेकमध्ये पदक जिंकणारा तो पहिला बिगर केनियम धावपटू ठरला होता. २०२३ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्याने ३००० मीटर स्टीपलचेसमध्ये सुवर्ण आणि ५००० मीटर शर्यतीत रौप्यपदक जिंकले होते. अविनाशे सुरुवातीला ताकद वाचवून ठेवताना दुसऱ्या स्थानावरील धाव कायम राखली. सुवर्णपदकाचा बचाव करण्यासाठी मैदानावर धावणाऱ्या अविनाशला जपानच्या दोन खेळाडूंकडून कडवी टक्कर मिळाली..तीन लॅप शिल्लक असताना अविनाशची पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाल्याने भारतीय चाहते चिंतीत झाले. अविनाश दमलेला दिसला आणि शेवटचा लॅप सुरू झाला तेव्हा तो तिसऱ्या क्रमांकावर होता खरा, परंतु त्याच्या आजूबाजूला दोन खेळाडू होते. जपानचा रायुजी मुरा खूपच पुढे होता... जपानच्या रोमा आओकी आणि इंडोनेशियाच्या पाडू सुकारीया यांनी अविनाशला मागे सोडले. कतारच्या झकारिया इलाहलामीने शेवटच्या क्षणाला जोर लावताना कांस्यपदक निश्चित केले, तर अविनाशला ८ मिनिटे २१.६७ सेकंदासह चौथ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.