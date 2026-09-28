क्रीडा

Asian Games 2026 : अविनाश साबळेला 'सुवर्ण' राखण्यात अपयश; धक्कादायक निकाल, विथ्या रामराजच्या पदकाने राखली लाज

Vithya Ramaraj wins bronze in 400m hurdles : आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये अॅथलेटिक्समध्ये भारताला संमिश्र निकाल पाहायला मिळाला. पुरुषांच्या ३००० मीटर स्टीपलचेसमध्ये अविनाश साबळेकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, अंतिम फेरीत त्याला चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले.
Avinash Sable Asian Games 2026

Avinash Sable Asian Games 2026

Swadesh Ghanekar
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Asian Games 2026 Avinash Sable result: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये नेमबाजीत इशा सिंगने २५ मीटर पिस्तूल वैयक्तिक गटाच्या अंतिम सामन्यात रौप्यपदकाची कमाई केली. सांघिक गटात भारताला पदक जिंकण्याची संधी होती, परंतु राही सरनोबतचा एक निशाणा चुकला अन् पदक गेले. कुराशमध्ये पिंसी बल्हाराला उपांत्य फेरीत हार पत्करावी लागल्याने कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले. त्यापाठोपाठ महिलांच्या ४०० मीटर अडथळ्यांच्या शर्यतीत विथ्या रामराजला कांस्यपदक जिंकता आले. अविनाश साबळेकडून आजच्या दिवसातील पहिल्या सुवर्णपदकाची अपेक्षा होती, परंतु त्याने निराश केले.

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