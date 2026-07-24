Asian Games 2026 : आशियाई स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी प्रार्थना करावी लागणार; क्रिकेट स्पर्धेचे वेळापत्रक पाहून नेटीझन्स संतापले

Asian Games 2026 men's & women's cricket schedule: जपान येथे होणाऱ्या आशियाई स्पर्धेतील क्रिकेट सामन्यांचे वेळापत्रक गुरुवारी जाहीर झाले. भारताचा पुरुष व महिला संघ सुवर्णपदकाचा बचाव करण्यासाठी या स्पर्धेत दाखल होणार आहे. पण, नेहमीप्रमाणे भारत-पाकिस्तान या सामन्याचीच उत्सुकता सर्वांना आहे, परंतु जाहीर झालेल्या वेळापत्रकानुसार कट्टर प्रतिस्पर्धी समोरासमोर येण्याची शक्यता कमीच आहे. २०१०, २०१४ व २०२३ नंतर चौथ्यांदा आशियाई स्पर्धेत क्रिकेटच्या स्पर्धा होत आहेत आणि भारताचा पुरुष व महिला संघ पुन्हा एकदा सुवर्णपदक जिंकण्यासाठी तयार आहे..आशियाई स्पर्धेतील महिला क्रिकेट सामने १७ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत खेळवण्यात येतील. ८ संघांच्या समावेशामुळे थेट उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीने ही स्पर्धा सुरू होईल. भारतीय संघाला उपांत्यपूर्व फेरीत यजमान जपानचा सामना करावा लागेल आणि विजेता संघ नंतर उपांत्य फेरीत बांगलादेश किंवा चीन यांच्यातील विजेत्याशी खेळेल. दुसऱ्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत श्रीलंका विरुद्ध मलेशिया आणि पाकिस्तान विरुद्ध थायलंड अशा लढती होतील..Commonwealth Games 2026: भारतीय संघ नऊ सुवर्णपदकांसाठी आज उतरणार; राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी कल्ला करणार.पुरुषांची क्रिकेट स्पर्धा २४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या कालावधीत पार पडेल. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांना अव्वल मानांकन दिले गेले आहे. त्यामुळे त्यांना प्राथमिक फेरी न खेळता थेट उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत स्थान दिले आहे. उर्वरित चार जागांसाठी सहा संघांमध्ये स्पर्धा होईल. यात अ गटात अफगाणिस्तान, जपान आणि नेपाळ, तर ब गटात हाँग काँग चीन, मलेशिया आणि ओमान यांचा सामवेश आहे. दोन्ही गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीत खेळतील.हे वेळापत्रक लक्षात घेता पुरुष गटात भारत-पाकिस्तान यांच्यात उपांत्य फेरीत किंवा थेट अंतिम फेरीत लढतीची शक्यता आहे. महिला गटात थेट अंतिम फेरीतच India vs Pakistan लढत होईल..India's Asian Games Squadsपुरुष संघ - श्रेयय अय्यर, तिलक वर्मा, रवी बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्थी, वैभव सूर्यवंशीमहिला संघ - हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, जेमिमा वर्मा, जेमिमा रॉड्रीग्ज, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष, जी कमालिनी, भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकूर, क्रांती गौड, अरुंद्धती रेड्डी, श्रेयांका पाटील ( तंदुरुस्तीवर समावेश), राधा यादव, नंदीनी शर्मा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.