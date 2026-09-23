Asian Games 2026: दीपिका सेहरावतचे रेकॉर्ड ब्रेकिंग गोल! थायलंडवर २०-१ असा दणदणीत विजय; १९८२ नंतर सुवर्णपदकाच्या शोधात

India beat Thailand 20-1 in women’s hockey at Asian Games 2026: भारतीय महिला हॉकी संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आणखी एक दणदणीत विजय मिळवला. भारतीय महिलांनी बुधवारी झालेल्या सामन्यात थायलंडचा २०-१ असा दारूण पराभव करताना ब गटात अव्वल स्थानावर झेप घेतली. या सामन्यात दीपिका सेहरावत ( DEEPIKA SEHRAWAT ) रेकॉर्ड ब्रेकिंग ९ गोल करून वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. एका हॉकी सामन्यात खेळाडूने केलेली ही सर्वाधिक गोलसंख्या ठरली. यापूर्वी हा विक्रम दीपिकाच्याच नावावर होता आणि तिने इंडोनेशियाविरुद्ध ८ गोल केले होते..भारतीय महिला हॉकी संघाने यापूर्वीच्या लढतीत उजबेकिस्तान व इंडोनेशिया यांच्यावर अनुक्रमे १९-० व १७-१ असे मोठ्या फरकाचे विजय मिळवले होते. दीपिकाने दुसऱ्याच मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नवर गोल केला. त्यानंतर पुढे ८ व ९ व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरचे गोलमध्ये रुपांतर करून दीपिकाने हॅटट्रिक पूर्ण केली. तत्पूर्वी चौथ्या मिनिटाला नवनीत कौरने अप्रतिम मैदानी गोल केला. ऋतुजा पिसाळच्या दोन ( १० मि. व ११ मि.) मैदानी गोलने भारताला पहिल्या १५ मिनिटांत ७-० अशी आघाडी मिळवून दिली..Asian Games 2026: भारतीय पुरुष कबड्डी संघ उपांत्य फेरीत! बांगलादेशला लोळवले, आता उपांत्य फेरीत Pakistanला भिडणार? .भारतीय खेळाडूंचा आक्रमक खेळ कायम राहिला आणि थायलंडच्या बचावफळीचा चेंदामेंदा करून त्यांनी गोलचा पाऊस सुरूच ठेवला. १९व्या मिनिटाला नेहाच्या मैदानी गोलनंतर २४ व्या मिनिटाला दीपिकाने पेनल्टी कॉर्नरवर आणखी एक गोल केला. त्यानंतर दोन मिनिटांच्या कालावधीतने लालरेम्सियामीचा मैदानी गोल आला. नवनीत कौरने पेनल्टीवर तिचा दुसरा गोल केला. साक्षी राणाकडून एक गोल आला..Asian Games 2026: मीराबाई चानूची स्वप्नपूर्ती! आशियाई क्रीडा स्पर्धेत जिंकले पहिले पदक; २८ वर्षांचा भारताचा दुष्काळ संपवला... .पहिल्या हाफमध्ये भारताकडे ११-० अशी आघाडी राहिली. त्यानंतर दीपिकाने आणखी पाच, नवनीतने दोन व सलिमा टेटे, ऋतुजा यांनी प्रत्येकी एक गोल करून भारताची गोलसंख्या २० वर पोहोचवली. थायलंडकडून एकमेव गोल ५७ व्या मिनिटाला सुपान्सा सामान्सो ( पेनल्टी कॉर्नर) हिने केला. या विजयासह भारतीय संघ ब गटात ९ गुणांसह अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरीच्या दिशेने कूच करतोय. भारतीय संघाने १९८२ मध्ये आशियाई स्पर्धेत शेवटचं सुवर्णपदक जिंकले होते, २०२३ मध्ये त्यांना कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.