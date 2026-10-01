क्रीडा

Asian Games 2026: चक दे इंडिया! भारताचा पाकिस्तानवर रोमहर्षक विजय; हॉकीचं सुवर्णपदक आता एक विजय दूर...

India beat Pakistan in Asian Games hockey semi final: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारतीय पुरुष हॉकी संघाने पाकिस्तानला पराभूत करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. उपांत्य फेरीच्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानविरुद्ध दमदार खेळ करत सुवर्णपदकाच्या लढतीत आपले स्थान निश्चित केले.
India beat Pakistan in Asian Games hockey semi final

India beat Pakistan in Asian Games hockey semi final

Swadesh Ghanekar
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India vs Pakistan hockey semi final Asian Games 2026: भारतीय पुरुष हॉकी संघाला आशियाई क्रीडा स्पर्धेत गुरुवारी पाकिस्तानने विजयासाठी झुंजवले. ०-३ अशा पिछाडीवर असलेल्या पाकिस्तानने शेवटच्या टप्प्यात सामना ३-३ असा बरोबरीत आणला, परंतु अगदी शेवटच्या मिनिटाला अभिषेकने केलेल्या गोलमुळे भारत ४-३ असा जिंकला.

गतविजेता म्हणून भारतीय पुरुष हॉकी संघ जपानमध्ये दाखल झाला होता आणि त्यांनी साखळी फेरीत निर्विवाद वर्चस्व गाजवले होते. त्यामुळे त्यांच्यासमोर पाकिस्तानचा फार निभाव लागणार नाही, याची कल्पना होतीच आणि तेच पाहायला मिळाले. हरमनप्रीत सिंगचे (Harmanpreet Singh) दोन गोल आणि सुखजीत सिंगच्या एका गोलने पाकिस्तानला गाशा गुंडाळण्यास भाग पाडले. भारताला सुवर्णपदकाच्या लढतीत कोरिया विरुद्ध मलेशिया यांच्यातल्या विजेत्याचा सामना करावा लागणार आहे.

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