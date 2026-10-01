Asian Games 2026: चक दे इंडिया! भारताचा पाकिस्तानवर रोमहर्षक विजय; हॉकीचं सुवर्णपदक आता एक विजय दूर...

India vs Pakistan hockey semi final Asian Games 2026: भारतीय पुरुष हॉकी संघाला आशियाई क्रीडा स्पर्धेत गुरुवारी पाकिस्तानने विजयासाठी झुंजवले. ०-३ अशा पिछाडीवर असलेल्या पाकिस्तानने शेवटच्या टप्प्यात सामना ३-३ असा बरोबरीत आणला, परंतु अगदी शेवटच्या मिनिटाला अभिषेकने केलेल्या गोलमुळे भारत ४-३ असा जिंकला. गतविजेता म्हणून भारतीय पुरुष हॉकी संघ जपानमध्ये दाखल झाला होता आणि त्यांनी साखळी फेरीत निर्विवाद वर्चस्व गाजवले होते. त्यामुळे त्यांच्यासमोर पाकिस्तानचा फार निभाव लागणार नाही, याची कल्पना होतीच आणि तेच पाहायला मिळाले. हरमनप्रीत सिंगचे (Harmanpreet Singh) दोन गोल आणि सुखजीत सिंगच्या एका गोलने पाकिस्तानला गाशा गुंडाळण्यास भाग पाडले. भारताला सुवर्णपदकाच्या लढतीत कोरिया विरुद्ध मलेशिया यांच्यातल्या विजेत्याचा सामना करावा लागणार आहे. .उपांत्य फेरीच्या लढतीत भारतीय खेळाडूंनी आक्रमक पवित्रा राखून पाकड्यांवर सुरुवातीपासूनच दडपण निर्माण केले. पहिल्या मिनिटापासून भारतीयांनी पेनल्टी कॉर्नर मिळवण्यासाठी जोर लावला आणि चौथ्या मिनिटाला कॉर्नर मिळालाही. पण, हरमनप्रीत सिंगचा प्रयत्न पाकिस्तानी बचावपटूंनी रोखला. मात्र, पुढच्याच मिनिटाला हरमनप्रीतने भन्नाट गोल करून भारताला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. भारतीय खेळाडूंनी फार कमी काळ चेंडू पाकिस्तानच्या ताब्यात ठेवू दिला. जुगराज सिंगचा एक मैदानी गोल करण्याचा प्रयत्न थोडक्यात हुकला, परंतु ती उणीव हरमनप्रीत सिंगने भरून काढली आणि त्याने १३ व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवर आणखी एक गोल केला..IND vs PAK Final: भारत-पाकिस्तान 'सुवर्ण' लढत! श्रीलंकेला लोळवून श्रेयस अय्यरचा संघ फायनलमध्ये; केव्हा होणार हा महामुकाबला?.पहिल्या क्वार्टरधील २-० अशा आघाडीत सुखजीत सिंगने ( २३ मि.) भर घातली आणि अप्रतिम मैदानी गोलने भारताला ३-० अशा आघाडीवर पोहोचवले. पाकिस्तानच्या ताब्यात चेंडूच जास्त काळ नसल्याने त्यांना गोलसाठी प्रयत्न करण्याची संधीच मिळाली नाही. भारताची बचावफळीही तितकीच मजबूत होती. दुसऱ्या क्वार्टरमध्येही भारताने कॉर्नरवर कॉर्नर मिळवले, परंतु ते रोखण्यात पाकिस्तानींना यश मिळाले. मात्र, त्यांच्यावर निर्माण झालेले दडपण स्पष्ट दिसत होते. ३०व्या मिनिटाला महमूद अबूने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करून पिछाडी १-३ अशी कमी केली. तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये कडवी झुंज पाहायला मिळाली आणि ४५ व्या मिनिटाला शाहिद हन्नामच्या गोलने पाकिस्तानला पुनरागमन मिळवून दिले..शेवटच्या क्वार्टरमध्ये वाहीद राणाच्या ( ४९ मि.) गोलने पाकिस्तानला ३-३ अशी बरोबरी मिळवून दिली आणि भारताच्या ताफ्यात चिंता पसरली. पाकिस्तानने अचानक केलेल्या पुनरागमनाने सामन्याला कलाटणी मिळाली. पण, अभिषेकने अगदी शवेटच्या मिनिटाला भन्नाट मैदानी गोल करून भारताला ४-३ असा रोमहर्षक विजय मिळवून दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.