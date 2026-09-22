Asian Games 2026 Kabaddi : भारतीय पुरुष संघाचा दणदणीत विजय; गतविजेत्यांची दक्षिण कोरियावर ६३-३१ अशी मात

India men’s kabaddi team beats South Korea 63-31: भारताच्या पुरूष कबड्डी संघाने 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपली अपराजित मालिका कायम ठेवली. त्यांनी मंगळवारी टोकाई सिटिझन्स जिम्नॅशियम येथे झालेल्या ग्रुप अ मधील दुसऱ्या सामन्यात रिपब्लिक ऑफ कोरियावर ६३-३१ असा दमदार विजय मिळवला..कर्णधार सुनील कुमार यांच्या संघाने प्रो सुरुवातीपासूनच सामन्यावर नियंत्रण मिळवले. भारतीय रेडिंग युनिट संपूर्ण सामन्यात अत्यंत अचूक ठरले, कोरियाच्या २३ आउट पॉइंट्सच्या तुलनेत त्यांनी ३८ आउट पॉइंट्स मिळवले. डिफेन्सनेही सलग यशस्वी टॅकल्स करून कोरियाच्या आक्रमणाची लय वारंवार खंडित केली..Asian Games 2026 : भारतीय नौकानयनपटू 'संपावर' जाण्याच्या तयारीत! जपानमध्ये खेळाडूंकडून बंडाची भूमिका; नेमकं काय घडलं?.भारताने मध्यंतरात ३४-१४ अशी आघाडी घेतली, जी फक्त पहिल्या हाफमध्ये मिळालेल्या २३ ऑल आउट पॉइंट्स आणि सात बोनस पॉइंट्सच्या जोरावर होती.कोरियाचे रेडर्स भारतीय डिफेन्स लाईनमध्ये फट शोधण्यात अपयशी ठरले आणि ब्रेकपूर्वी फक्त १० टच पॉइंट्स मिळवू शकले. दुसऱ्या हाफमध्येही तोच पॅटर्न दिसून आला. कोरियाने थोडी अधिक झुंज दिली, पण पुनरागमनासाठी ती पुरेशी ठरली नाही. भारताने ब्रेकनंतर आणखी २९ गुण मिळवले, एक ऑल‑आउट साध्य केला आणि सामन्यातील बोनस पॉइंट्सची संख्या १७ पर्यंत नेली. कोरियाने प्रत्युत्तरादाखल १७ गुण मिळवले, पण तफावत कमी करण्यासाठी ते अजिबात पुरेसे ठरले नाही..या विजयामुळे भारत ग्रुप अ मध्ये अव्वल स्थान मिळवण्याच्या मार्गावर ठामपणे पुढे जात आहे. त्यांनी सलग दोन सामन्यांत यजमान जपान आणि कोरियाला पराभूत केले आहे. पुरुष संघ आता २३ सप्टेंबर रोजी ग्रुप अ मधील पुढील सामन्यात बांगलादेश विरुद्ध खेळणार आहे, जिथे ते मागील दहा आवृत्त्यांपैकी नवव्यांदा आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे सुवर्णपदक जिंकण्याच्या प्रयत्नात आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.