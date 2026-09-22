क्रीडा

Asian Games 2026 Kabaddi : भारतीय पुरुष संघाचा दणदणीत विजय; गतविजेत्यांची दक्षिण कोरियावर ६३-३१ अशी मात

INDIAN KABADDI TEAM DOMINATES KOREA: भारताने चढाई आणि तीन लोनच्या जोरावर सुरुवातीपासूनच आघाडी घेतली, ज्यामुळे आइची‑नागोया येथे सुवर्णपदक बचावाची अपराजित मालिका अधिक भक्कम झाली.
INDIAN KABADDI TEAM DOMINATES KOREA

INDIAN KABADDI TEAM DOMINATES KOREA

Swadesh Ghanekar
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India men’s kabaddi team beats South Korea 63-31: भारताच्या पुरूष कबड्डी संघाने 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपली अपराजित मालिका कायम ठेवली. त्यांनी मंगळवारी टोकाई सिटिझन्स जिम्नॅशियम येथे झालेल्या ग्रुप अ मधील दुसऱ्या सामन्यात रिपब्लिक ऑफ कोरियावर ६३-३१ असा दमदार विजय मिळवला.

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