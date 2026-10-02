Asian Games 2026 : भारतीय तिरंदाजांनी इतिहास रचला, महिला रिकर्व्ह गटात पहिलेवहिले गोल्ड! लव्हलिना बोर्गोहेनचा सुवर्ण'पंच'

India first ever women’s team recurve archery gold Asian Games 2026: भारतीय महिला रिकर्व्ह संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकले. अंकिता भकत, किर्ती आणि कुमकूम मोहोद यांनी भारताला रिकर्व्ह सांघिक गटातील पहिले सुवर्णपदक मिळवून दिले. त्यांनी अंतिम सामन्यात दक्षिण कोरियावर ५-३ असा विजय मिळवला. भारतीय तिरंदाजांनी यंदाच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दमदार कामगिरी केली आणि हे भारताचे ११ वे सुवर्णपदक ठरले. त्यापैकी चार सुवर्णपदकं तिरंदाजीत आली आहेत. बॉक्सिंगपटू लव्हलिना बोर्गोहेन हिने आणखी एका सुवर्णपदकाची भर घातली. .अंतिम सामन्यात भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला सामना अटीतटीचा झाला. पहिल्या सेटमध्ये ५४-५४ बरोबरीनंतर दोन्ही संघ १-१ अशा बरोबरीत आले. दुसऱ्या सेटमध्ये कोरियावर दडपण वाढवले, परंतु ५६-५६ अशा बरोबरीमुळे सामना २-२ असा बरोबरीतच राहिला. तिसऱ्या सेटमध्ये कोरियाने सलग तीन ८ गुण लागल्याने त्यांची गुणसंख्या ५२ राहिली आणि तेच भारताने ५५ गुण मिळवून ४-२ अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर कोरियाने चौथ्या सेटमध्ये ५४ गुण मिळवले. .ODI World Cup 2027 पूर्वी टीम इंडिया २५ वन डे सामने खेळणार! जाणून घ्या कोणाकोणाला भिडणार... वेळापत्रक एका क्लिकवर.कीर्तीच्या पहिल्या बाणाला ८ गुण मिळाल्याने भारताने सुरुवातीला ५३ गुण मिळवल्याचे दिसत होते, परंतु रिव्ह्यूमध्ये ते ९ गुणांवर श्रेणीसुधारित करण्यात आले, ज्यामुळे भारताचे गुण ५४ झाले. सेट बरोबरीत संपल्याने भारताला ऐतिहासिक ५-३ असा विजय निश्चित करण्यासाठी आवश्यक गुण मिळाला..दरम्यान, बॉक्सिंगच्या अंतिम सामन्यात, लव्हलिनाने चीनच्या बाओ झीयीविरुद्ध उत्कृष्ट कामगिरी करत ५-० असा विजय मिळवला. हांगझू २०२२ मध्ये तिला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले होते. २०१४ मध्ये मेरी कोमच्या १२ वर्षांनंतर, ती आशियाई क्रीडा स्पर्धेत बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारी केवळ दुसरी भारतीय महिला ठरली. तिरंदाजीत कुमकून मोहोद व धीरज बोम्मादेवरा यांनी मिश्र रिकर्व्ह सांघिक गटात रौप्यपदक जिंकले, तर सेलिंगमध्ये नेत्रा कुमानने कांस्यपदक जिंकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.