Asian Games 2026 : भारतीय नौकानयनपटू 'संपावर' जाण्याच्या तयारीत! जपानमध्ये खेळाडूंकडून बंडाची भूमिका; नेमकं काय घडलं?

Indian rowers threaten strike ahead of Asian Games 2026: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ साठी जपानमध्ये गेलेल्या नौकानयनपटूंमध्ये नाराजी नाट्य पाहायला मिळतेय. नौकानयनपटूंनी सराव सत्रावर बहिष्कार टाकण्याची तयारी केली आहे. संघ व्यवस्थापनाने शेवटच्या क्षणाला केलेल्या बदलांमुळे खेळाडू नाराज झाले आहेत आणि त्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. जपानमध्ये भारतीय खेळाडूंचा हा पवित्रा सर्वांना आश्चर्यकारक करणारा ठरतोय. नौकानयन स्पर्धा उद्यापासून सुरू होणार आहेत आणि भारतीय खेळाडूंच्या भूमिकेमुळे संघ व्यवस्थापनाची चिंता वाढली आहे.."आम्ही मानसिकदृष्ट्या दुखी झालो आहोत. त्यामुळे सराव करण्याची आमची मानसिकता राहिलेली नाही," असे एका खेळाडूने स्पोर्टस्टारला सांगितले. २० सप्टेंबरपासून नौकानयन स्पर्धांना सुरूवात होणार होती, परंतु दुजुआन वादळामुळे या स्पर्धा २३ सप्टेंबरला घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यासाठी सोमवारी भारतीय खेळाडू सराव करणे अपेक्षित होते. पण, त्याआधी संघ व्यवस्थापनाने अचानक बदल करून राखीव खेळाडूंना मुख्य खेळाडूंसोबत जोडी बनवून खेळण्यास सांगितले..Asian Games 2026: १३ वर्षांच्या शाळकरी मुलीनं जिंकलं 'Gold'; भल्याभल्यांना जे नाही जमलं, ते करून दाखवलं.नवदीप सिंग व कुलविंदर सिंग हे पुरुषांच्या दुहेरी स्कल ( men’s double sculls) खेळणार होते, परंतु त्यांना आता क्वाड्रप्ले स्कल ( quadruple sculls) मध्ये खेळण्यास सांगितले. क्वाड्रप्ले स्कलमधील सलमान व सतनाम यांना डबल स्कलमध्ये खेळण्याच्या सूचना केल्या गेल्या. बलराज पनवारला क्वाड्रप्ले सिंगल स्कलमधून सिंगल स्कलमध्ये खेळण्यास सांगितले, तर अऱविंद सिंगला सिंगल स्कलमधून क्वाड्रप्ले स्कलमध्ये पाठवले..दरम्यान, विपुल घुर्देला पुरुष जोडीतून कोस्कलेस फोअर ( coxless four), तर सौरव कुमारला पुढील एव्हेंटमधून हटवले गेले. राखीव खेळाडू जास्मिन सिंगचा coxless four मध्ये समावेश करण्यात आला. नितीश कुमार व जस्विंदर सिंग जे coxless fourचे सभासद होते, त्यांना men’s pairमध्ये पाठवले गेले. त्यामुळे खेळाडूंमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे..IPL 2027 News: खेळाडू की मार्गदर्शक? CSK ने MS Dhoni ची भूमिका जाहीर केली; मुख्य प्रशिक्षकपदी झहीर खान बसताच मोठी घोषणा.रोईंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष बालाजी मराडापा यांनी सांगितले की, नौकानयनाच्या सुधारित वेळापत्रकामुळे खेळाडूंना रिकव्हरीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार नसल्याने हे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे आपले पदक जिंकण्याची संधी वाढली आहे. वेळापत्रक बदलामुळे खेळाडूंना एकापेक्षा जास्त क्रीडा प्रकारात भाग घेणे दमवणारे ठरू शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.