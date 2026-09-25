क्रीडा

Asian Games 2026: कबड्डीत भारताला दोन सुवर्ण जिंकण्याची संधी; दोन्ही संघ फायनलमध्ये! लढती कुठे, किती वाजता पाहता येणार?

Asian Games 2026 India kabaddi final: आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या कबड्डी संघांनी दमदार कामगिरी करत मोठे यश मिळवले आहे. भारताच्या पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही संघांनी आपापल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात विजय मिळवत थेट फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे.
Asian Games 2026 | Kabaddi

Asian Games 2026 India kabaddi final

esakal

Swadesh Ghanekar
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Asian Games kabaddi final schedule live telecast : भारतीय महिला व पुरुष कबड्डी संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आपला दबदबा कायम राखताना अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. भारताचे दोन्ही संघ शनिवारी सुवर्णपदकासाठी खेळतील आणि त्यांच्यासमोर इराण किंवा चायनीस तैपेई संघाचे आव्हान असू शकते. उपांत्य फेरीच्या लढतीत पुरुष संघाने थायलंडचा, तर महिला संघाने नेपाळचा पराभव केला. दोन्ही संघांनी साखळी फेरीत आपली अपराजित मालिका कायम राखताना इथपर्यंत मजल मारली.

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