Asian Games 2026: कबड्डीत भारताला दोन सुवर्ण जिंकण्याची संधी; दोन्ही संघ फायनलमध्ये! लढती कुठे, किती वाजता पाहता येणार?

Asian Games kabaddi final schedule live telecast : भारतीय महिला व पुरुष कबड्डी संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आपला दबदबा कायम राखताना अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. भारताचे दोन्ही संघ शनिवारी सुवर्णपदकासाठी खेळतील आणि त्यांच्यासमोर इराण किंवा चायनीस तैपेई संघाचे आव्हान असू शकते. उपांत्य फेरीच्या लढतीत पुरुष संघाने थायलंडचा, तर महिला संघाने नेपाळचा पराभव केला. दोन्ही संघांनी साखळी फेरीत आपली अपराजित मालिका कायम राखताना इथपर्यंत मजल मारली..शुक्रवारी झालेल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात महिलांनी ४८-२४ अशा फरकाने नेपाळवर विजय मिळवला. पहिल्या हाफमध्येच भारतीय महिलांनी ३१-१७ अशी आघाडी घेतली होती, तर दुसऱ्या हाफमध्ये १७-७ असे वर्चस्व राखून विजय निश्चित केला. भारताने एकूण चढाई व पकडीत ३५ गुण कमावले, त्याशिवाय ७ बोनस गुण व लोनचे ६ गुण भारतीय महिलांनी कमावले. जपानला बोनसमध्ये ५ गुणच कमावता आले..Asian Games Cricket : नेपाळचा ऐतिहासिक विजय, अफगाणिस्तानला नमवले; ब गटात हाँगकाँगचा विजय, भारताला कोण भिडणार?.भारतीय महिलांनी साखळी फेरीत अपराजित मालिका कायम राखण्यासाठी बांगलादेश ( ४२-२१), इराण ( ३७-२३), जपान ( ६०-२५) यांचा पराभव केला. पुरुष गटात भारतीय संघाने ६६-२८ फरकाने थायलंडवर विजय मिळवला. पहिल्या सत्रात भारताने ३७-१८ अशी, तर दुसऱ्या सत्रात २९-१० अशी बाजी मारली. भारताने १५ बोनस गुण व लोनचे ८ गुणांसह चढाई-पकडीत ४३ गुण कमावले. साखळी फेरीत भारताने यापूर्वी जपान ( ४९-२४), कोरिया ( ६३-३१), बांगलादेश ( ४८-२५) व चायनीस तैपेई ( ३७-२१) यांचा पराभव केला..फायनल केव्हा व कुणाविरुद्ध?महिला व पुरुष गटाच्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीत चायनीज तैपेई विरुद्ध इराण अशा लढती सुरू आहेत. या दोन्ही संघांतील विजेत्याविरुद्ध भारताला खेळावे लागणार आहेत. कबड्डीतील अंतिम सामने शनिवारी होतील. कबड्डीचा महिला गटातील अंतिम सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी ९:३० वाजता होईल, तर पुरुष गटातील अंतिम सामना दुपारी २:३० वाजता होईल. हे सामने सोनी स्पोर्ट्स वाहिनीवर व सोनी लिव अॅपवर पाहता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.