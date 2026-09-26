Asian Games 2026: अरे आवाजsss कुणाचा... भारतीय पुरुष कबड्डी संघाने जिंकले नववे सुवर्णपदक; रोमहर्षक लढतीत इराणवर विजय

Asian Games 2026 men’s kabaddi final India vs Iran: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये महिलांपाठोपाठ भारतीय पुरुष कबड्डी संघानेही सुवर्णपदक जिंकले. इराणविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात पहिल्या हाफमधील पिछाडी भरून काढताना भारताने रोमहर्षक विजय मिळवला. प्रत्येक क्षणाला कूस बदलणाऱ्या या सामन्यात इराणला गतविजेत्यांनी तोडीसतोड उत्तर दिले. भारताने २०१८ वगळल्यास १९९० पासून पुरुष गटाचे सुवर्णपदक जिंकले आहे. आठ वर्षांपूर्वी इराणने सुवर्णपदकावर नाव कोरले होते. भारतीय संघाचे हे पुरुष कबड्डीतील आशियाई स्पर्धेतील नववे सुवर्णपदक ठरले. .भारत-इराण यांचा कबड्डी सामना म्हणजे उत्सुकता, चुरस अन् कडवा संघर्ष... तेच सुवर्णपदकाच्या सामन्यात पाहायला मिळाले. पण, यावेळी इराणनने पहिल्या तीन मिनिटांत भारताच्या दोन्ही बाजूनच्या पकडपटूंना माघारी पाठवून दडपण निर्माण केले. सुमीत सांगवानने सुपर टॅकल करून ४-४ अशी बरोबरी मिळवून दिली. इराणविरुद्ध मागील चार आशियाई स्पर्धेच्या तीन फायनलमध्ये भारताने बाजी मारली होती, परंतु इराणकडून प्रत्येकवेळेस कडवी टक्कर मिळाली. आजही तेच चित्र पाहायला मिळाले. ११ व्या मिनिटाला जयदीप आणि सुनील यांनी भारतावर चढवला जाणारा लोन टाळला आणि सुपर टॅकल करून १०-८ अशी आघाडी मिळवून दिली..Asian Games 2026 Kabaddi: भारतीय महिलांची 'सुवर्ण' पकड! इराणची कडवी टक्कर मोडली अन् शेवटच्या क्षणाला बाजी मारली.पहिला हाफ संपायला ५ मिनिटांचा खेळ शिल्लक असताना जाफर दानिशने भारताच्या दोन खेळाडूंना बाद करून लोन चढवला आणि १४-१३ अशी आघाडी मिळवली. देवांग दलालने त्याच्या चढाईत जाफर दानिशला सूर मारून बाद केले आणि भारताला मोठे यश मिळवून दिले. या लोननंतर भारताचा खेळ अचानक उंचावला. अस्लम इनामदारची सुपर टॅकल करून इराणने पिछाडी १६-१७ अशी कमी केली आणि पहिला हाफ संपल्यानंतर इराणने १८-१७ अशी एका गुणाची आघाडी घेतली..इराणने दुसऱ्या हाफच्या सुरुवातीला सामन्यावरील पकड अधिक मजबूत करताना सलग तीन गुण घेतले. जयदीपने पुन्हा एकदा सुरेख पकड करताना भारताला सुपर टॅकलचे दोन गुण मिळवून देत सामना १९-२० असा जवळ आणला. अस्लमने पकडीत एक गुण घेत सामना बरोबरीत आणला. सामना क्षणाक्षणाला कूस बदलत होता आणि त्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकताही शिगेला पोहोचली होती. दुसऱ्या हाफच्या १०व्या मिनिटाला भारताने लोन चढवून २९-२४ अशी पाच गुणांची आघाडी घेतली..Asian Games 2026: भारताविरुद्धच्या फायनलमध्ये इराणच्या खेळाडूंचे वागणे संशयास्पद; चौकशी झाली तर अधिकाऱ्यांसह सारेच अडकणार, नेमकं काय झालंय?.भारतीय संघाने इथून मागे वळून पाहिले नाही आणि आपली आघाडी ७ गुणांनी वाढवताना सामन्याचा निकाल जवळपास स्पष्ट केला. इराण हार मानण्यास तयार नव्हता आणि भारताला निर्धास्त होऊन चालण्यासारखे नव्हते. अस्लमने चढाईत दोन गुण घेऊन इराणला पूर्णपणे बॅकफूटवर फेकले आणि भारताने ३९-३५ अशा फरकाने बाजी मारली. यंदाच्या आशियाई स्पर्धेतील हा भारताचा चौथा गोल्ड मेडल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.