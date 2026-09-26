Asian Games 2026: भारताविरुद्धच्या फायनलमध्ये इराणच्या खेळाडूंचे वागणे संशयास्पद; चौकशी झाली तर अधिकाऱ्यांसह सारेच अडकणार, नेमकं काय झालंय?

Asian Games Kabaddi Controversy: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील महिला कबड्डी स्पर्धेचा अंतिम सामना चुरशीचा झाला. इराणने शेवटच्या मिनिटापर्यंत भारतीय संघाला विजयासाठी संघर्ष करायला लावले, परंतु भारताने ३७-३४ अशा फरकाने हा सामना जिंकला आणि सुवर्णपदक नावावर केले. या सामन्यात सामनाधिकाऱ्यांचे अनेक निर्णय भारताच्या विरुद्ध दिलेले पाहायला मिळाले आणि त्याचवेळी इराणच्या खेळाडूंकडून सरळसरळ नियमभंग हालचाली झाल्या, ज्यावरून आयोजक अडचणीत येण्याची शक्यता बळावली आहे. या सामन्यात नेमकं असं काय झालं?.भारतीय महिलांनी कबड्डीत जिंकलेले हे चौथे सुवर्णपदक ठरले. भारताने पहिल्या हाफमध्ये २२-१६ अशी आघाडी घेतली होती आणि त्यानंतर दुसऱ्या हाफमध्ये इराणकडून कडवी टक्कर पाहायला मिळाली. शेवटच्या ८ मिनिटांपर्यंत त्यांनी पिछाडी भरून काढताना १ गुणांचेच अंतर ठेवले. पण, भारतीय महिलांनी शेवटच्या पाच मिनिटांत दमदार खेळ केला आणि ४ गुणांची आघाडी मिळवून सामन्याचे चित्र बदलले. इराणने दुसऱ्या हाफमध्ये १८-१५ आघाडी मिळवली, परंतु संपूर्ण सामन्यात भारताचा दबदा राहिला आणि त्यांनी ३७-३४ असा विजय मिळवला..Asian Games 2026 : अडखळला, पडला... पण जिद्दीने शर्यत पूर्ण करून भारताचा ४४ वर्षांचा दुष्काळ संपवला! कोण आहे सावन बरवाल?.या सामन्यातील वादग्रस्त क्षण...सामना सुरू असताना इराणचे खेळाडू मोबाईलवर चित्रण करताना दिसले आणि नियमानुसार हे चुकीचे असल्याचे समालोचकांनी सांगितले. त्यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला आणि आयोजकांना जाब विचारला. आता आंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ आणि आशियाई क्रीडा आयोजक यांची भूमिका संशयाच्या फेरीत अडकली आहे. सामन्यापूर्वी सर्व खेळाडूंचे मोबाईल जप्त केले जात असताना इराणच्या खेळाडूंकडे मोबाईल कसा हा सवाल उपस्थित राहतोय. .ॲथलेटिक्स - सावन बरवालने पुरुषांच्या मॅरेथॉनमध्ये २:११:३७ या राष्ट्रीय विक्रमी वेळेसह रौप्यपदक जिंकले.नेमबाजी - आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन आणि विदर्शा विनोद यांनी महिलांच्या ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन प्रकारात सांघिक रौप्यपदक जिंकले; तिलोत्तमा (तिसरे स्थान, ५९०) आणि विदर्स (६५वे स्थान, ५८८) अंतिम फेरीत पोहोचल्या.स्क्वॅश - हाँगकाँगच्या टँग मिंग हॉंग-ली का यी यांच्याकडून मिश्र दुहेरीच्या उपांत्य फेरीत पराभव पत्करल्यानंतर जोशना चिनप्पा-वेलवन सेंथिलकुमार यांनी कांस्यपदक मिळवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.