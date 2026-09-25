क्रीडा

Asian Games 2026: मनप्रीत, गुलवीर सिंग, बारानिका यांनी इतिहास घडवला! दिवसभरात १ सुवर्ण, दोन रौप्य अन् ३ कांस्यपदकांची कमाई

Baranica Elangovan historic pole vault medal Asian Games : आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या पदकांची लय कायम असून अॅथलेटिक्समध्ये भारतीय खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली. भारताने दिवसभरात १ सुवर्ण, २ रौप्य आणि ३ कांस्य अशी एकूण सहा पदके आपल्या नावावर केली. या कामगिरीमुळे भारताच्या पदकतालिकेतील स्थान आणखी मजबूत झाले आहे.
Asian Games 2026

Baranica Elangovan historic pole vault medal Asian Games

esakal

Swadesh Ghanekar
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India wins 1 gold 2 silver 3 bronze in friday at Asian Games 2026 : भारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत शुक्रवारी १ सुवर्ण, २ रौप्य व ३ कांस्यपदकांची कमाई केली. नेमबाजीत कमलजीत व सुरुची इंदर सिंग यांनी १० मीटर एअऱ पिस्तूल मिश्र गटात सुवर्णवेध घेतल्यानंतर ५० मीटर एअर थ्री पोझिशन सांघित गटात एपीएस टोमर, रुद्रांक्ष पाटील व निरज कुमार यांनी रौप्यपदक जिंकले. सायंकाळच्या सत्रात मैदानी स्पर्धांमध्ये भारतीयांनी ऐतिहासिक कामगिरी केली. गोळाफेक प्रकारात मनप्रीत कौर हिने कांस्यपदक जिंकले, तर पुरुषांच्या १०,००० मीटर शर्यतीत गुरवीर सिंगने रौप्यपदक पटकावले. बांबू उडीत भारताने आशियाई खेळांमध्ये प्रथमच पदक जिंकण्याचा पराक्रम केला. बारानिका एलंगोवनने कांस्यपदक जिंकून ऐतिहासिक भरारी केली.

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