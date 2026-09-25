Asian Games 2026: मनप्रीत, गुलवीर सिंग, बारानिका यांनी इतिहास घडवला! दिवसभरात १ सुवर्ण, दोन रौप्य अन् ३ कांस्यपदकांची कमाई

India wins 1 gold 2 silver 3 bronze in friday at Asian Games 2026 : भारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत शुक्रवारी १ सुवर्ण, २ रौप्य व ३ कांस्यपदकांची कमाई केली. नेमबाजीत कमलजीत व सुरुची इंदर सिंग यांनी १० मीटर एअऱ पिस्तूल मिश्र गटात सुवर्णवेध घेतल्यानंतर ५० मीटर एअर थ्री पोझिशन सांघित गटात एपीएस टोमर, रुद्रांक्ष पाटील व निरज कुमार यांनी रौप्यपदक जिंकले. सायंकाळच्या सत्रात मैदानी स्पर्धांमध्ये भारतीयांनी ऐतिहासिक कामगिरी केली. गोळाफेक प्रकारात मनप्रीत कौर हिने कांस्यपदक जिंकले, तर पुरुषांच्या १०,००० मीटर शर्यतीत गुरवीर सिंगने रौप्यपदक पटकावले. बांबू उडीत भारताने आशियाई खेळांमध्ये प्रथमच पदक जिंकण्याचा पराक्रम केला. बारानिका एलंगोवनने कांस्यपदक जिंकून ऐतिहासिक भरारी केली..नेमबाजी - कमलजीत आणि सुरुची इंदर सिंग यांनी १० मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक अंतिम फेरीत सुवर्णपदक जिंकले. पुरुषांच्या ५० मीटर रायफल ३ पोझिशन्स सांघिक प्रकारात एपीएस तोमर, रुद्रांक्ष पाटील आणि नीरज कुमार यांनी रौप्यपदक जिंकले; तोमर आणि नीरज नंतर वैयक्तिक अंतिम फेरीत सहभागी होतील.टेबल टेनिस - मिश्र दुहेरीच्या उपांत्य फेरीत दिया चितळे आणि मानुष शाह यांचा वांग चुकिन आणि सुन यिंगशा यांच्याकडून पराभव झाला आणि त्यांनी कांस्यपदक जिंकले.स्क्वॅश - जोशना चिनप्पा आणि वेलवन सेंथिलकुमार यांनी मिश्र दुहेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत फिलिपिन्सच्या डेव्हिड पेलिनो आणि जेमस्या अरिबाडो यांचा पराभव करून पदक निश्चित केले..Asian Games 2026: कबड्डीत भारताला दोन सुवर्ण जिंकण्याची संधी; दोन्ही संघ फायनलमध्ये! लढती कुठे, किती वाजता पाहता येणार?.कबड्डी - महिलांच्या कबड्डी उपांत्य सामन्यात भारताने नेपाळचा पराभव करून अंतिम फेरीत धडक मारली. पुरुषांच्या कबड्डी उपांत्य सामन्यात भारताने थायलंडचा पराभव करून अंतिम फेरीत धडक मारली.३६ वर्षीय मनप्रीत कौरने महिलांच्या गोळाफेकीमध्ये कांस्यपदक पटकावले. तिने १७.१७ मीटर लांब गोळाफेकला... चीनची साँग जियायून व झँग लिन्रू यांनी अनुक्रमे १९.४० व १८.१४ मीटरसह सुवर्ण व रौप्यपदक जिंकले. .भारताच्या बारानिका एलंगोवनने महिलांच्या पोल व्हॉल्टमध्ये कांस्यपदक जिंकून इतिहास रचला आहे. ती दोन्ही लिंगांमध्ये या प्रकारात आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक जिंकणारी देशाची पहिली खेळाडू ठरली आहे. एलंगोवनने ४.१५ मीटरची उंची पार केली आणि कझाकस्तानच्या पोलिना इवानोव्हाची बरोबरी साधली. मात्र, दोन्ही खेळाडू ४.२५ मीटरवर अपयशी ठरल्या आणि त्यांना कांस्यपदक विभागून घ्यावे लागले.३६ वर्षीय अनुभवी खेळाडू मनप्रीत कौर हिने महिलांच्या 'शॉट पुट' (गोळाफेक) प्रकाराच्या अंतिम फेरीत ऐतिहासिक 'कांस्य पदक' जिंकले आहे. बार्बरा वेबस्टर (१९५१) आणि किरण बलियान (२०२३) यांच्यानंतर आता मनप्रीत कौर या प्रतिष्ठित यादीत सामील झाली आहे. भारताचे आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये आतापर्यंत २ सुवर्ण, ९ रौप्य व १२ कांस्य अशी एकूण २३ पदकं झाली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.