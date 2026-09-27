Asian Games 2026 : नवी मुंबईच्या Harita Bhadra ने ०.०१ सेकंदाच्या फरकाने जिंकले पदक; आहे भारताची दुसरी सर्वात वेगवान धावपटू

Navi Mumbai’s Harita Bhadra wins Asian Games 2026 bronze medal: अभय सिंग व अनाहत सिंग यांना स्कॉशमध्ये रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागल्यानंतर भारतासाठी आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये रविवारी हरिता भद्राने तिसरे पदक जिंकून दिले. नवी मुंबईच्या हरिताने महिलांच्या २०० मीटर शर्यतीत कांस्यपदकाची कमाई करताना चीनी खेळाडूला कडवी टक्कर दिली. भारताची आता ४ सुवर्ण, १४ रौप्य व १५ कांस्य असे एकूण ३३ पदकं झाली आहेत..हरिता भद्रा, नवी दिल्लीत झालेल्या २०२६ च्या 'इंडियन ॲथलेटिक्स सिरीज फायनल'मध्ये ११.२२ सेकंदांची ऐतिहासिक वेळ नोंदवून १०० मीटर शर्यत जिंकली आणि भारताची दुसरी सर्वात वेगवान महिला धावपटू बनली.नवी मुंबईच्या हरिताने २०२५ मध्ये लॉबोरो विद्यापीठातून क्रीडा विज्ञान, प्रशिक्षण आणि शारीरिक शिक्षण या विषयात बीएससी पूर्ण केले. ती नवी मुंबईतील जिओ इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रशिक्षण घेते. ती एक डिझायनर देखील आहे..जून २०२६ मध्ये, तिने भुवनेश्वर येथे ६५ वी राष्ट्रीय आंतर-राज्य वरिष्ठ ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप मध्ये २०० मीटर शर्यतीत २३.१४ सेकंदांची वेळ नोंदवून, गेल्या तीन वर्षांतील भारताची सर्वात वेगवान वेळ नोंदवली आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी पात्रता मिळवली. नवी दिल्ली २०२६ मध्ये इंडियन ॲथलेटिक्स सिरीजच्या अंतिम स्पर्धेत १०० मीटर अंतिम शर्यतीत तिने ११.२२ सेकंदांची वेळ नोंदवून दुसरी सर्वात वेगवान भारतीय धावपटूचा मान पटकावला. तिची यापूर्वीची सर्वोत्तम वेळ ११.४६ सेकंद होती..तिने जपानमध्ये रविवारी २३.२० सेकंदाची वेळ नोदंवून २०० मीटर शर्यतीचे कांस्यपदक निश्चित केले. ०.०१ सेकंदाच्या फरकाने तिने जपानच्या एडो एबीगेईरुफुकाला चौथ्या स्थानावर समाधान मानण्यास भाग पाडले. सिंगापूरच्या शांती परेराने २२.७८ सेकंद आणि चीनच्या युलिए चेनने २२.९३ सेकंद, वेळ नोंदवून अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्यपदक जिंकले. .Asian Games : स्क्वॅशमध्ये दोन सुवर्णपदकं हुकली! अनाहत-अभय यांना रौप्य, तर बॉक्सिंगमध्ये दोन मेडल्स पक्के.याआधी अभय सिंग व अनाहत सिंग यांना अनुक्रमे पुरुष व महिला स्क्वॉश एकेरीच्या अंतिम सामन्यात अनुक्रमे मलेशियाच्या एनजी येन योव आणि शिवसांगरी सुब्रमणियम यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे त्यांना रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. बॉक्सिंगमध्ये अंकुशने पुरुषांच्या ८० किलो वजनी गटाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत ताजिकिस्तानच्या नेक्रुझ सलीमोव्हचा पराभव करून पदक निश्चित केले. परवीनने महिलांच्या ६५ किलो वजनी गटाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत उझबेकिस्तानच्या नवबखोर खमिदोवाचा पराभव करून पदक निश्चित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.