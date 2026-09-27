क्रीडा

Asian Games 2026 : नवी मुंबईच्या Harita Bhadra ने ०.०१ सेकंदाच्या फरकाने जिंकले पदक; आहे भारताची दुसरी सर्वात वेगवान धावपटू

India medal tally after Harita Bhadra bronze Asian Games 2026: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताच्या पदकतालिकेत आणखी एका पदकाची भर पडली आहे. नवी मुंबईच्या हरिता भद्राने महिलांच्या २०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत कांस्यपदक जिंकत भारताला अॅथलेटिक्समध्ये महत्त्वाचे पदक मिळवून दिले.
Asian Games 2026

Harita Bhadra wins bronze in women’s 200m at Asian Games 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
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Navi Mumbai’s Harita Bhadra wins Asian Games 2026 bronze medal: अभय सिंग व अनाहत सिंग यांना स्कॉशमध्ये रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागल्यानंतर भारतासाठी आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये रविवारी हरिता भद्राने तिसरे पदक जिंकून दिले. नवी मुंबईच्या हरिताने महिलांच्या २०० मीटर शर्यतीत कांस्यपदकाची कमाई करताना चीनी खेळाडूला कडवी टक्कर दिली. भारताची आता ४ सुवर्ण, १४ रौप्य व १५ कांस्य असे एकूण ३३ पदकं झाली आहेत.

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