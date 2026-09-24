Asian Games 2026: "गोल्ड मिस हो गया"; ३.८८ सेकंदाने सुवर्ण हुकले, ढसाढसा रडला सतनाम; रोशिबिना देवीचे सलग तिसरे पदक

Roshibina Devi wins silver medal Asian Games 2026: भारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये गुरुवारी सकाळच्या सत्रात दोन पदकांची भर घातली. नौकानयनपटू सतनाम सिंग आणि सलमान खान यांनी पुरुषांच्या डबल स्कल्स प्रकारात कांस्य पदक जिंकले. नागरागावा आंतरराष्ट्रीय रेगाटा कोर्सवर १५०० मीटरच्या टप्प्यावर ही भारतीय जोडी दुसऱ्या स्थानावर होती, परंतु शेवटच्या ५०० मीटरमध्ये ६:१३.२५ अशी वेळ नोंदवत ती तिसऱ्या स्थानावर घसरली. चीनच्या यी झुडी आणि यिदे नी यांनी ६:०९.३७ वेळेसह सुवर्णपदक जिंकले, तर उझबेकिस्तानच्या पावेल सोरिन आणि मेखरोझबेक ममातकुलोव यांनी ६:१०.४९ वेळेसह रौप्य पदक पटकावले. ही भारतीय जोडी सुवर्णपदक विजेत्यांपेक्षा ३.८८ सेकंद मागे राहिली. .सुवर्णपदकाच्या इतके जवळ येऊनही ते हुकल्याने सतनामला रडू कोसळले. सुवर्णपदक अवघ्या ३.८८ सेकंदांनी हुकल्याने सतनाम सिंग प्रचंड भावुक झाला. अंतिम शर्यतीनंतर दोन्ही खेळाडू पूर्णपणे थकले होते आणि त्यांना पिअरवरून उठणेही कठीण झाले होते. सतनामच्या डोळ्यांत अश्रू होते. “गोल्ड मिस हो गया,” असे म्हणत त्याने आपल्या भावना व्यक्त केल्या..Asian Games 2026: दीपिका सेहरावतचे रेकॉर्ड ब्रेकिंग गोल! थायलंडवर २०-१ असा दणदणीत विजय; १९८२ नंतर सुवर्णपदकाच्या शोधात .सतनामने हांगझू आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या क्वाड्रपल स्कल्स प्रकारात कांस्य पदक जिंकले होते. कांस्यपदक जिंकल्यानंतर एका नौकानयनपटूने सांगितले की,"शर्यतीच्या एक दिवस आधी त्यांना रोइंग फेडरेशनच्या अध्यक्षांकडून धमक्या मिळाल्या होत्या. आरएफआयचे अध्यक्ष आमच्यावर ओरडले, 'जर तुम्ही शर्यतीत भाग घेतला नाही, तर मला काहीही होणार नाही. मी माझ्या आयुष्याचा आनंद घेईन. तुमचे भविष्य उद्ध्वस्त होईल.'.दरम्यान, वुशू खेळाडू रोशिबिना देवी नोरमनला चीनच्या झांग शियाओयूकडून ०-२ ने पराभूत झाल्यानंतर महिलांच्या ६० किलो सांडा प्रकारात रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. झांगने अंतिम सामन्यात वर्चस्व गाजवत दोन्ही फेऱ्या ५-० ने जिंकल्या आणि एकूण १०-० ने सामना आपल्या नावावर केला. रोशिबिनाचे हे तिसरे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक आहे; यापूर्वी तिने २०२३ च्या हांगझू आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्य आणि २०१८ च्या जकार्ता-पालेमबांग क्रीडा स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.