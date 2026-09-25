Asian Games 2026: भारताची 'सुवर्ण' सुरूवात! सुरूची सिंग, कमलजीत 'Gen Z' चा आशियाई विक्रमासह गोल्डन निशाणा

Asian Games 2026 Suruchi Singh Kamaljeet gold medal: भारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील दुसरे पदक शुक्रवारी निश्चित केले. नेमबाजांच्या निराशाजनक कामगिरीचे सत्र कालपर्यंत सुरू होते आणि ही मरगळ आज मोडली गेली. पुरुषांच्या ५० मीटर रायफल ३ पोझिशन्स सांघिक प्रकारात ए.पी.एस. तोमर, रुद्रांक्ष पाटील आणि नीरज कुमार यांनी रौप्यपदक जिंकले. त्यानंतर कमलजीत आणि सुरूची इंदर सिंग यांनी १० मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक अंतिम फेरीत सुवर्णपदक जिंकले. .भारतीय नेमबाजांनी ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन्स सांघिक प्रकारात १७६२ गुणांसह रौप्यपदकावर कब्जा केला. रुद्रांक्षने त्याच्या खात्यात आणखी एका आशियाई पदकाची भर घातली. ४ गुणांच्या फरकाने चीनने सुवर्णपदक जिंकले, तर कोरियाला १७५१ गुणांसह कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले. याच संघातील तोमर आणि नीरज नंतर वैयक्तिक अंतिम फेरीत सहभागी होणार आहेत..Asian Games: कधी दिल्लीत चालवायचा उबर, आज जिंकलंय भारतासाठी मेडल; 'हा' सलमान खान नक्की कोण? .दुसरीकडे टेबल टेनिसमध्ये दिया चितळे आणि मानुष शाह यांनी मिश्र दुहेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत हाँगकाँगच्या वोंग चुन टिंग आणि डू होई केम यांचा पराभव करून पदक निश्चित केले. स्क्वॉशमध्ये ४० वर्षीय जोश्ना चिनप्पा आणि वेलवन सेंथिलकुमार यांनी मिश्र दुहेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत फिलिपिन्सच्या डेव्हिड पेलिनो आणि जेमस्या अरिबाडो यांचा पराभव करून पदक निश्चित केले..१० मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघित प्रकारात कमलजीत आणि सुरूची यांनी ४८४.६ या आशियाई विक्रमासह सुवर्णपदक जिंकले. त्यांनी कोरिया व इराणच्या नेमबाजांना कडवी टक्कर देताना मागे सोडले. कोरियाने ४७८ गुणांसह रौप्य, तर इराणने ४१५.८ गुणांसह कांस्यपदक जिंकले. या पदकासह भारताने एकूण २ सुवर्ण, ८ रौप्य व ९ कांस्य अशा एकूण १९ पदकांसह १२वे स्थान पटकावले आहे. चीन ८५ सुवर्ण, ३० रौप्य व २० कांस्य अशा एकूण १३५ पदकांसह अव्वल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.