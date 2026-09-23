क्रीडा

Asian Games 2026 : क्रिकेटची आवड असलेल्या Jay Meena ने इतिहास रचला! भारताला सॉफ्ट टेनिसमध्ये जिंकून दिले पहिले आशियाई पदक... जाणून घ्या कोण आहे तो?

Who is Jay Meena Indian soft tennis player? आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये जय मीनाने भारतीय क्रीडा इतिहासात आपले नाव कोरले आहे. क्रिकेटची आवड असलेल्या जय मीनाने सॉफ्ट टेनिसमध्ये भारताला पहिलेच आशियाई पदक मिळवून दिले.
Asian Games 2026 medal

Jay Meena wins India’s first soft tennis Asian Games medal

esakal

Swadesh Ghanekar
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Jay Meena wins India’s first soft tennis Asian Games medal: जय मीनाने आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये इतिहास रचला असून, सॉफ्ट टेनिसमध्ये भारताला पहिले पदक मिळवून दिले आहे. रोमांचक उपांत्यपूर्व फेरीत फिलिपिन्सच्या शेर्विन नुगिटवर मात करून पुरुष एकेरीच्या उपांत्य फेरीत धडक मारली. पण, त्याला उपांत्य फेरीत कडव्या संघर्षानंतर हार पत्करावी लागली. दुखापतीचा फटका त्याला बसला. उपांत्य फेरीत त्याला जपानच्या टाकुया कुरोसाकाकडून २-४ ( ३-५, १-४, १-४, ४-१, ६-४, १-४) असा पराभव पत्करावा लागला आणि त्याला कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले. भारताचे या क्रीडा प्रकारातील हे पहिलेच पदक ठरले.

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