Asian Games 2026 : क्रिकेटची आवड असलेल्या Jay Meena ने इतिहास रचला! भारताला सॉफ्ट टेनिसमध्ये जिंकून दिले पहिले आशियाई पदक... जाणून घ्या कोण आहे तो?

Jay Meena wins India’s first soft tennis Asian Games medal: जय मीनाने आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये इतिहास रचला असून, सॉफ्ट टेनिसमध्ये भारताला पहिले पदक मिळवून दिले आहे. रोमांचक उपांत्यपूर्व फेरीत फिलिपिन्सच्या शेर्विन नुगिटवर मात करून पुरुष एकेरीच्या उपांत्य फेरीत धडक मारली. पण, त्याला उपांत्य फेरीत कडव्या संघर्षानंतर हार पत्करावी लागली. दुखापतीचा फटका त्याला बसला. उपांत्य फेरीत त्याला जपानच्या टाकुया कुरोसाकाकडून २-४ ( ३-५, १-४, १-४, ४-१, ६-४, १-४) असा पराभव पत्करावा लागला आणि त्याला कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले. भारताचे या क्रीडा प्रकारातील हे पहिलेच पदक ठरले. .आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये बुधवारी भारतीय नेमबाजांनी कांस्यपदकाची कमाई केली. रायझा ढिल्लन, परिनाझ धालीवाल आणि महेश्वरी चौहान यांच्या स्किट संघाने एकूण ३३१ गुणांसह महिलांच्या स्किट स्पर्धेत तिसरे स्थान पटकावले. तेच अनंतजीत सिंग नारुका, मैराज अहमद खान, भावतेघ सिंग यांच्या टीमने स्कीट पुरुष सांघिक प्रकारात ३४६ गुणांसह कांस्यपदक जिंकले. कतार व कुवैत यांनी अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्यपदकावर नाव कोरले. .१० मीटर एअर पिस्तुल महिला गटात भारतीय संघाला चौथ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले, तर वैयक्तिक गटात मनू भाकेरला पाचव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले.भारतीय महिला कबड्डी संघाने इराणवर ३७-२३ असा विजय मिळवला. पुरुषांनीही दमदार कामगिरी करताना बांगलादेशला नमवले. पहिल्या हाफमध्येच भारतीय संघाने २९-९ अशी भक्कम आघाडी घेतली होती.टेबल टेनिसपटू मनुष शाह आणि दिया चितळे यांनी मिश्र दुहेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. त्यांनी मालदीवच्या अहमद मूसा आणि नाझिम आयशाथ यांचा अवघ्या १५ मिनिटांत ११-०, ११-७, ११-६ असा पराभव केला..Asian Games 2026: भारताची नारी शक्ती! नेमबाजांनी जिंकलं कांस्य; मनू भाकरला अपयश पण, कबड्डीत महिलांची बाजी.Who is Jay Meena?जय मीनाचा या ऐतिहासिक क्षणापर्यंतचा प्रवास जवळजवळ योगायोगानेच सुरू झाला. लहानपणी क्रिकेटची आवड असलेल्या मीनाने मध्य प्रदेशातील देवास येथील पायनियर पब्लिक स्कूलमध्ये सॉफ्ट टेनिसचा शोध लावला. सुरुवातीला तो खेळाडूंना पाहत असे आणि स्वतः हा खेळ खेळण्यापूर्वी बॉल बॉय म्हणून काम करत असे. त्याने २०२२ मध्ये गुजरात येथे झालेल्या राष्ट्रीय खेळांमध्ये पुरुष एकेरीचे सुवर्णपदक जिंकले. २०२४ मध्ये, त्याने आणि आध्या तिवारीने जागतिक सॉफ्ट टेनिस चॅम्पियनशिपमध्ये मिश्र दुहेरीत कांस्यपदक जिंकले, जे या स्पर्धेतील भारताचे पहिले पदक होते. आशियाई सॉफ्ट टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५ मध्ये त्याने वैयक्तिक गटात पदक जिंकून इतिहास रचला. पुरुष एकेरीत त्याने जिंकलेले कांस्य हे भारतासाठी या खेळातील पहिले वैयक्तिक पदक ठरले..Asian Games 2026 Medal Table: भारतीय महिलांच्या 'Gold' ने पदकतालिकेत उलथापालथ, १२ व्या स्थानावर असलेलो आपण थेट पोहोचलो... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.