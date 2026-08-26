Asian Games Tennis Selection: आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड निकषात अपात्र; टेनिसपटूंना वगळल्याचे ‘साई’कडून स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली: आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी निवडण्यात आलेल्या भारतीय टेनिस संघावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. पाच टेनिसपटूंना वगळण्यात आल्यामुळे चोहोबाजूंनी चर्चा रंगू लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (साई) अधिकाऱ्याकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले, की आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी बनवलेल्या निकषात पाचही खेळाडू पात्र ठरले नाहीत. त्यामुळे त्यांना भारतीय टेनिस संघात स्थान देण्यात आले नाही..या पाच खेळाडूंमध्ये मानस धामणे (पुरुष एकेरी), वैष्णवी अडकर (महिला एकेरी), सहजा यमलापल्ली (महिला एकेरी), वैदेही चौधरी (महिला दुहेरी) आणि प्रार्थना ठोंबरे (महिला दुहेरी) यांचा समावेश आहे. या खेळाडूंना भारतीय संघात स्थान मिळाले नाही, कारण ते आशियातील आवश्यक क्रमवारीच्या निकषात बसत नव्हते. क्रीडा मंत्रालयाच्या नियमानुसार, गेल्या १२ महिन्यांच्या कामगिरीचा विचार करताना टेनिसपटूंना एकेरीमध्ये आशियातील अव्वल सहा आणि दुहेरीमध्ये अव्वल आठ क्रमांकामध्ये असणे आवश्यक होते..Praggnanandhaa Reaches Grand Chess Tour Final: आर. प्रज्ञानंदची अंतिम फेरीत धडक; ग्रँड चेस टूर स्पर्धा : जर्मनीच्या व्हिन्सेंट कीमरचा पराभव .‘साई’च्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले, की आशियात २५ ते ४० क्रमांकावर असलेल्या टेनिसपटूंना विशेष परवानगी देण्याची पद्धत सुरू केली, तर प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात येईल. इतर राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. तसेच प्रार्थना ठोंबरे आणि वैदेही चौधरी यांची महिला दुहेरीसाठी जोडी बनवण्याची शक्यता होती; मात्र या दोघींनी आतापर्यंत एकत्र एकही सामना खेळलेला नाही..टेनिस संघटनेची बाजूअखिल भारतीय टेनिस संघटनेकडून आपली बाजू मांडण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून सांगण्यात आले की, भारतीय ऑलिंपिक संघटनेला आपली भूमिका अधिकृतपणे कळवली होती. तसेच निवड प्रक्रियेत निवड झालेल्या सर्व खेळाडूंचा भारतीय संघात समावेश करावा, अशी मागणीही केली होती. अखिल भारतीय टेनिस संघटनेचे सरचिटणीस सुंदर अय्यर यांनी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे सीईओ रघुराम अय्यर यांना पत्र पाठवले होते. या पत्रात भारतीय संघातून टेनिसपटूंच्या वगळण्याचा निर्णय पुन्हा विचारात घ्यावा, अशी तातडीची मागणी करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.