Asian Hockey Trophy 2025: विश्‍वकरंडकाच्या तिकिटासाठी आजपासून झुंज; आशियाई हॉकी करंडक, यजमान भारताचा सलामीचा सामना चीनशी

India Vs China: आशियाई हॉकी करंडकाची सुरुवात उद्यापासून बिहारमधील राजगीर येथे होत आहे. भारताचा पहिला सामना चीनविरुद्ध रंगणार असून विश्वकरंडक पात्रतेसाठी हा स्पर्धा महत्त्वाची ठरणार आहे.
Updated on

राजगीर (बिहार) : भारतामध्ये उद्यापासून (ता. २९) आशियाई हॉकी करंडकाला सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेतील विजेत्या पुढल्या वर्षी (२०२६) नेदरलँड्‌स व बेल्जियम येथे होत असलेल्या विश्‍वकरंडकासाठी पात्र ठरता येणार आहे. तीन वेळचा आशियाई करंडक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी संघ विश्‍वकरंडकात स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसणार आहे. भारताचा सलामीचा सामना शुक्रवारी चीनशी होणार आहे.

