Asian Hockey Cup 2025: शिलानंद लाक्रा, दिलप्रीत सिंगला संधी; आशियाई हॉकी करंडक, भारताचे नेतृत्व हरमनप्रीत सिंगकडे कायम

नवी दिल्ली : भारतीय पुरुष हॉकी संघाची बुधवारी (ता. २०) निवड करण्यात आली. बिहारमधील राजगिर येथे २९ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबर या कालावधीत आशियाई हॉकी करंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे..या स्पर्धेसाठी भारताच्या १८ सदस्यीस संघाची निवड करण्यात आली. मधल्या फळीतील राजिंदर सिंग व आक्रमक फळीतील शिलानंद लाक्रा व दिलप्रीत सिंग यांना भारतीय हॉकी संघात कायम ठेवण्यात आले आहे. हरमनप्रीत सिंग याच्याकडे संघाचे नेतृत्व कायम ठेवण्यात आले आहे..राजिंदर सिंग, शिलानंद लाक्रा व दिलप्रीत सिंग यांची ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेतही निवड करण्यात आली होती. आशियाई करंडकासाठी शमशेर सिंगऐवजी राजिंदर सिंग याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ललित उपाध्याय निवृत्त झाल्यामुळे शिलानंद लाक्रा याची भारतीय संघात निवड करण्यात आली आहे. गुर्जंत सिंग याला डावलून दिलप्रीत सिंग याला भारतीय संघात स्थान देण्यात आले आहे..भारतीय हॉकी संघामध्ये दोन गोलरक्षकांची निवड करण्यात आली आहे. क्रिशन पाठक व सूरज करकेरा या दोन गोलरक्षकांना संधी देण्यात आली आहे. हरमनप्रीत सिंग, अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंग, सुमीत, संजय व जुगराज सिंग हे हॉकीपटू बचावफळीत दमदार कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतील. मनप्रीत सिंग, विवेक सागर प्रसाद, राजिंदर, राजकुमार पाल व हार्दिक सिंग यांना मधल्या फळीत ठसा उमटवावा लागणार आहे. मनदीप सिंग, अभिषेक, सुखजित सिंग, लाक्रा, दिलप्रीत हे आक्रमक फळीत खेळतील. नीलम संजीप व सेल्वम कार्ती या खेळाडूंची पर्यायी खेळाडू म्हणून निवड करण्यात आली आहे..जागतिक स्पर्धा पणालाभारतीय हॉकी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक क्रेग फुल्टन याप्रसंगी म्हणाले, की आशियाई स्पर्धा ही महत्त्वाची ठरणार आहे. या स्पर्धेतील विजेत्या संघाला जागतिक स्पर्धेचे तिकीट मिळणार आहे. आशियाई स्पर्धेसाठी अनुभवी खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. दबावाखाली आपला खेळ उंचावणाऱ्या खेळाडूंना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सांघिक कामगिरीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे..भारताचा पुरुष हॉकी संघ : गोलरक्षक- क्रिशन पाठक, सूरज करकेरा. बचावपटू- सुमीत, जरमनप्रीत सिंग, संजय, हरमनप्रीत सिंग, अमित रोहिदास, जुगराज सिंग. मधली फळी- राजिंदर सिंग, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंग, मनप्रीत सिंग, विवेक सागर प्रसाद. आक्रमक फळी- मनदीप सिंग, शिलानंद लाक्रा, अभिषेक, सुखजित सिंग, दिलप्रीत सिंग. पर्यायी खेळाडू- नीलम संजीप, सेल्वम कार्ती..भारताची सलामी चीनशीयजमान भारतीय हॉकी संघाचा अ गटात समावेश करण्यात आला आहे. या गटामध्ये भारतासह चीन, जपान, कझाकस्तान या देशांचा समावेश आहे. भारताचा सलामीचा सामना २९ ऑगस्टला चीनशी होईल. त्यानंतर भारतीय संघ ३१ ऑगस्टला जपानशी दोन हात करेल. अखेरचा साखळी सामना १ सप्टेंबरला कझाकस्तानशी होणार आहे..