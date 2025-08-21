क्रीडा

Asian Hockey Cup 2025: शिलानंद लाक्रा, दिलप्रीत सिंगला संधी; आशियाई हॉकी करंडक, भारताचे नेतृत्व हरमनप्रीत सिंगकडे कायम

Indian Hockey: भारतीय पुरुष हॉकी संघाची घोषणा करण्यात आली असून बिहारमधील राजगिर येथे २९ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबरदरम्यान आशियाई हॉकी करंडक होणार आहे. हरमनप्रीत सिंगकडे पुन्हा कर्णधारपद सोपवण्यात आले असून शिलानंद लाक्रा व दिलप्रीत सिंग यांना संधी मिळाली आहे.
Asian Hockey Cup 2025
Asian Hockey Cup 2025sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : भारतीय पुरुष हॉकी संघाची बुधवारी (ता. २०) निवड करण्यात आली. बिहारमधील राजगिर येथे २९ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबर या कालावधीत आशियाई हॉकी करंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
hockey
Asian Hockey Cup 2025
Indian Men's Hockey Team
Harmanpreet Singh captaincy
Hockey player selections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com