बुमराला अचानक विश्रांती का? अफगाणिस्तान मालिकेपूर्वी BCCI चा मोठा मास्टरप्लॅन समोर!

नवी दिल्ली : आयपीएल संपल्यानंतर पुढील महिन्यात भारत अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. त्यासाठी जसप्रीत बुमाराच्या वर्कलोडवर लक्ष ठेवले जाईल. .एकमेव कसोटी सामना मुल्लानपूर येथे ६ ते १० जून यादरम्यान होणार आहे. हा सामना कसोटी अजिंक्यपद मालिकेतील समाविष्ट नाही. त्यामुळे या कसोटीसाठी प्रतिथयश खेळाडूंना विश्रांती देऊन इतर पर्यायांचा विचार निवड समिती करू शकते. मंगळावर १९ मे रोजी संघ निवड केली जाणार आहे..कसोटी क्रिकेटला सीरियसली घ्या ! Jasprit Bumrah ला मिळालीय सूचना, गौतम गंभीर संतापलाय; BCCI म्हणतेय... .मुंबई इंडियन्सचे आयपीएलमधील आव्हान संपलेले आहे. त्यांचा अखेरचा साखळी सामना २४ तारखेला होणार आहे तरीही बुमराला या एकमेव कसोटीतून निश्चितच विश्रांती दिली जाऊ शकते..या एकमेव कसोटीनंतर १४ जून (धरमशाला), १७ (लखनौ) आणि २० (चेन्नई) या दिवशी तीन एकदिवसीय सामने होणार आहेत. एकदिवसीय या एकमेव प्रकारात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा खेळत असल्यामुळे त्यांची निवड अपेक्षित आहे, परंतु या मालिकेपासून पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी संघ निवडीचा विचार सुरू होणार आहे. .IND vs SA 4th T20I: हे काहीतरी वेगळंच! भारत-दक्षिण आफ्रिका सामना पावसामुळे नाही, तर 'या' गोष्टीमुळे उशीरा सुरू होणार.आयपीएलमध्ये बुमरा १२ सामने खेळला आहे. पुढचे दोन्ही सामने तो खेळण्याची शक्यता आहे. आयपीएलमधून पुढे येत असलेल्या काही नावांचा निश्चितच विचार होऊ शकतो. दिल्लीचा प्रिंस यादव डार्क हॉर्स ठरू शकतो..त्याच्याकडे सातत्याने ताशी १४० पेक्षा अधिक वेगात चेंडू टाकण्याची क्षमता आहे. कसोटी सामन्यासाठी साई सुदर्शनऐवजी देवदत्त पडिक्कलला पुन्हा संधी मिळू शकते. वेगवान गोलंदाजीत मोहम्मद सिराज आणि प्रसिध कृष्णा यांच्यावर मदार असेल. रणजी विजेत्या जम्मू-काश्मीर संघाच्या आकिब जावेदला निश्चितच संधी मिळू शकेल.