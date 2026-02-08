Lacrosse Championship: देशासाठी खेळण्याचा आनंदच वेगळा; आस्था दहिकर, ‘सकाळ’ च्या बातमीमुळे मिळाले पाठबळ

नागपूर : जेव्हा देशाचे नाव असलेली जर्सी आपण घालतो त्यावेळी खेळताना फक्त एकच ध्येय असते आपल्या देशाचे उंचवायचे. त्या एका उद्देशाने जेव्हा आपण खेळतो तेव्हा आपला औराच बदललेला असतो. आताही आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत जेव्हा आम्ही जिंकलो आणि विदेशी मातीवर उभे राहून आपले राष्ट्रगीत गायले तेव्हा उर अभिमानाने भरून आला, असे भावना नागपूरच्या आस्था दहिकरने व्यक्त केल्या..सौदी अरेबियाच्या रियाध शहरात झालेल्या आशियाई लॅक्रॉस अजिंक्यपद स्पर्धेत आस्थाने भारतीय संघाची उपकर्णधार म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि देशाला विजेतेपद मिळवून दिले. ‘सकाळ''ला दूरध्वनीवरून दिलेल्या खास मुलाखतीत आस्थाने सांगितले की, लॅक्रॉस या खेळाबद्दल भारतात फारशी माहिती नाही. .India vs Pakistan : भारतासमोर उभं राहण्यापूर्वी पाकिस्तान U19 World Cup मधून बाहेर! उपांत्य फेरीसाठी झोप उडवणारं समीकरण .मात्र, इतर देशात या खेळाविषयी खूप जागरूकता आहे. स्पर्धेसाठी जेव्हा मला सौदी अरेबियाला जायचे होते, तेव्हा समोर अनेक अडचणी होत्या. त्यात सर्वात प्रथम आर्थिक अडचण होती. ‘सकाळ’ने या संदर्भातील वृत्त प्रकाशित करताच त्या वृत्ताची अनेकांनी दखल घेतली आणि आर्थिक मदतीचा ओघ सुरू झाला. युवा चेतना मंचचे दत्ता शिर्के, माझे कुटुंब, काका आणि इतर अनेकांनी पुढाकार घेऊन त्या अडचणी सोडविल्या आणि मी भारतीय संघासोबत सौदी अरेबियात आली. महाराष्ट्र लॅक्रॉस संघाचे सचिव मोहम्मद बाबर यांनीही आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. .जेव्हा आपल्या जर्सीवर देशाचे नाव चढते तेव्हा एक वेगळाच औरा असतो. त्यावेळी आपल्या देशाचे नाव खाली पडू द्यायचे नाही. कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायचेच हाच एक उद्देश समोर असतो. टीम स्पिरीट होते. भारतीय संघाचे प्रशिक्षक बत्रा सर यांचे विशेष मार्गदर्शन होते. विजयाचा उद्देश ठेवून आम्ही सर्व सामने जिंकलो आणि अंतिम सामना पाकिस्तानविरुद्ध ५/२२ इतक्या फरकाने पराभव केला. आम्हा सर्वांना सुवर्णपदक मिळाले, याचा आनंद तर आहेच. पण विजयानंतर जेव्हा त्या विदेशी भूमीवर जेव्हा आपले राष्ट्रगीत गायले गेले त्यावेळी उर अभिमानाने भरून आला. तो आनंद अवर्णनीय होता..U19 World Cup, IND vs PAK: भारताला आशिया कपच्या पराभवाचा हिशोब चुकता करण्याची संधी, पाकिस्तानविरुद्धचा Live मॅच कुठे पाहाणार?.आपल्या यशात योगदान देणारे सोहेल खान, मिलींद येवले, हरिष येवले, दत्ता शिर्के, पिंटू शिर्के, आनंदराव ठवरे, आमदार प्रवीण दटके, भूषण गुही, सर्व मित्र परिवार व नातेवाईकांचे आस्थाने विशेष आभार मानले..आम्ही विशेष प्रशिक्षण देणार भारतात लॅक्रॉस या खेळाविषयी विशेष जागृती नाही. त्यामुळे एशियन स्पर्धेत खेळून आलेले आम्ही सर्व खेळाडू मिळून या खेळाविषयी जागृती निर्माण करू. या खेळाचे विशेष प्रशिक्षण देऊन इतर अनेक खेळाडू निर्माण करू, असा आमचा मानस आहे..शासनाने खेळाडूंकडे विशेष लक्ष द्यावेफक्त खेळाचे स्कील असून चालत नाही. तर खेळासाठी पैसा खूप आवश्यक असतो, हे या अनुभवानंतर माझ्या लक्षात आले. मला चांगले खेळता येत होते. पण पैशांअभावी मी खेळायला जाऊ शकेल की नाही, याविषयी शंका होती. मात्र मला मिळालेल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे मी तिथपर्यंत जाऊ शकली. पण तसे प्रत्येकाच्या बाबतीत होईलच असे नाही. त्यामुळे खेळाडूंना शासनाने आर्थिक मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. सगळ्यात खेळाडूंना शासनाने सपोर्ट करावा, अशी अपेक्षा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.