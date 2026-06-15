FIFA World Cup 2026: तुर्कीयेवर ऑस्ट्रेलियाचा दणदणीत विजय; पॅट्रिक बीचच्या सुपर सेव्हमुळे फुटबॉल विश्वकरंडकात मोठा उलटफेर

व्हॅनकूवर (कॅनडा) : नेस्टोरी इराणकुंडा व कॉनर मेटकाल्फ यांनी केलेले शानदार गोल आणि २२ वर्षीय गोलरक्षक पॅट्रिक बीच याचा भक्कम बचाव याच जोरावर ऑस्ट्रेलियन संघाने रविवारी सकाळी झालेल्या लढतीत तुर्कीये संघावर २-० असा दणदणीत विजय मिळवला. फुटबॉल विश्वकरंडकातील हा पहिला धक्कादायक निकाल ठरला..स्लो स्टार्टर अर्थात संथ गतीने सुरुवात करणारा संघ म्हणून ऑस्ट्रेलिया ओळखले जाते. मात्र, याच ऑस्ट्रेलियन संघाने यंदाच्या विश्वकरंडकातील पहिल्याच लढतीत युरोप खंडातील संघ तुर्कीयेवर २-० असा विजय साकारत टीकाकारांना चांगलेच उत्तर दिले. ऑस्ट्रेलियन संघ २००६ पासून सलग सहावा विश्वकरंडक खेळत आहे. तसेच एकूण सातव्यांदा त्यांचा संघ प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला आहे..भारताला 'त्या' मोठ्या निर्णायानं बनवलं T20 World Cup चॅम्पियन, रिकी पाँटिंग स्पष्ट बोलला; सूर्याचंही केलंय कौतुक.पूर्वार्धातील हायड्रेशन ब्रेक (पाण्यासाठी विश्रांती) नंतर ऑस्ट्रेलियाकडून अव्वल दर्जाचा गोल करण्यात आला. नेस्टोरी इराण कुंडा याने २७व्या मिनिटाला तुर्कीये संघातील तीन बचावपटूंचे चक्रव्यूह भेदत ऑस्ट्रेलियन संघाला पहिला गोल करून दिला..त्यानंतर त्याने ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल संघातील महान खेळाडू टीम कॅहील याच्याप्रमाणे कोपऱ्यावर असलेल्या झेंड्याला मुक्का मारला. टीम कॅहील याच्याकडून त्याने प्रेरणा घेतली असल्यामुळे मी असे केले, असे नेस्टोरी इराणकुंडा याच्याकडून लढतीनंतर सांगण्यात आले. ७५व्या मिनिटाला कॉनर मेटकाल्फ याच्याकडून ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा गोल करण्यात आला. या गोलमुळे ऑस्ट्रेलियाचा विजय निश्चित झाला..युवा गोलरक्षक पॅट्रिक बीच याने या लढतीत कौतुकास्पद कामगिरी केली. त्याने तब्बल आठ वेळा तुर्कीयेचे आक्रमण लीलया थोपवून लावले. अब्दुलकेरीम बरदाक्सी याने पूर्वार्धात मारलेल्या अफलातून किकवर पॅट्रिक बीच याने डाव्या बाजूला उडी मारत अव्वल दर्जाचा बचाव केला. त्यानंतर ५७व्या मिनिटाला अर्डा गुलेर याने फ्री किकवर मारलेल्या किकचे आव्हानही त्याने परतवून लावले..२४ वर्षांनंतर सहभागतुर्कीये संघाला २००२ नंतर विश्वकरंडकाची पात्रता मिळवता आली आहे. त्यांचा संघ तिसऱ्यांदाच या मानाच्या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला आहे. याआधी १९५४ व २००२ मध्ये त्यांना विश्वकरंडकात सहभाग घेतला होता. तुर्कीयेच्या संघाला १९५४ मध्ये साखळीतच गारद होण्याचा सामना करावा लागला होता. तसेच २००२ मध्ये उपांत्य फेरीपर्यंत त्यांना मजल मारता आली. ब्राझीलकडून त्यांना हार पत्करावी लागली. मात्र, दक्षिण कोरियाला संघाला पराभूत करून त्यांनी तिसरा क्रमांक पटकावला. तुर्कीये, ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांसह पॅराग्वे व अमेरिका या देशांचाही ड गटात समावेश आहे..Team India Middle Order: श्रेयस, राहुल आणि पंतमध्ये जागेसाठी चुरस; टीम इंडियाच्या मधल्या फळीत नवा पेच.बचावावर विशेष लक्षऑस्ट्रेलियन संघाने या लढतीत विशिष्ट योजना अवलंबली होती. तुर्कीये संघाकडून वारंवार आक्रमण करण्यात येत होते. मात्र, त्यांना ऑस्ट्रेलियन संघाचा बचाव काही भेदता आला नाही. ऑस्ट्रेलियन संघाने बचावावर विशेष लक्ष दिले होते. ऑस्ट्रेलियन संघातील सहा ते सात खेळाडू तुर्कीये संघाचे आक्रमण थोपवून लावत होते. त्यामुळे तुर्कीये संघाला गोलाचे खातेही उघडता आले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.