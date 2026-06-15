क्रीडा

FIFA World Cup 2026: तुर्कीयेवर ऑस्ट्रेलियाचा दणदणीत विजय; पॅट्रिक बीचच्या सुपर सेव्हमुळे फुटबॉल विश्वकरंडकात मोठा उलटफेर

Australia Shock Turkiye in FIFA World Cup: नेस्टोरी इराणकुंडा आणि कॉनर मेटकाल्फच्या गोलच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाने तुर्कीयेवर २-० असा शानदार विजय मिळवला. पॅट्रिक बीच ठरला सामन्याचा हिरो.
FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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व्हॅनकूवर (कॅनडा) : नेस्टोरी इराणकुंडा व कॉनर मेटकाल्फ यांनी केलेले शानदार गोल आणि २२ वर्षीय गोलरक्षक पॅट्रिक बीच याचा भक्कम बचाव याच जोरावर ऑस्ट्रेलियन संघाने रविवारी सकाळी झालेल्या लढतीत तुर्कीये संघावर २-० असा दणदणीत विजय मिळवला. फुटबॉल विश्वकरंडकातील हा पहिला धक्कादायक निकाल ठरला.

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