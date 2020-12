Australia vs India 2nd Test, Day 1 Live: बर्न्स-स्मिथचा भोपळा; टीम इंडियाची दमदार सुरुवात

Australia vs India 2nd Test Day 1 Live : बॉक्सिंग डे कसोटी सामन्यात यजमान ऑस्ट्रेलिया संघाचा कर्णधार टीम पेनने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलिया संघाने 4 सामन्यांच्या मालिकेत 1-० अशी आघाडी घेतली असून ही आघाडी मजबूत करण्याच्या इराद्याने पहिल्या सामन्यातील कॉम्बिनेशनसह ऑस्ट्रेलियन संघ मैदानात उतरला आहे.

दुसरीकडे विराट कोहलीच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघाचे ओझे हे अजिंक्य रहाणेच्या खांद्यावर आहे. त्याच्या नेतत्वाखालील संघात चार बदल करण्यात आले आहेत. विराटच्या जागी शुभमन गील कसोटी पदार्पण करत आहे. रविंद्र जडेजालाही संधी देण्यात आली असून साहाच्या जागी पंत आणि मोहम्मद शमीच्या जागील मोहम्मद सिराज मैदानात उतरणार आहेत.

लाईव्ह अपडेट्स

38-3 : स्मिथला अश्विनने खातेही उघडू दिले नाही, पुजाराने स्लिपमध्ये घेतला अप्रतिम झेल

35-2 : मॅथ्यू वेडच्या खेळीला अश्विनने लावला ब्रेक, त्याने 30 धावा केल्या



10-1 : बुमराहनं टीम इंडियाला मिळवून दिलं पहिलं यश, बर्न्स 10 चेंडू खेळून खातेही न उघडता फिरला माघारी

Australia have won the toss and opted to bat first in the Boxing Day Test at MCG. #AUSvIND pic.twitter.com/vNykQz71G0

— BCCI (@BCCI) December 25, 2020