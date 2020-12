Aus vs Ind 2nd Test Day 3 Live : टीम इंडिया फ्रंटफूटवर; कांगारु अडचणीत!

अजिंक्य रहाणेची शतकी खेळी (112) आणि रविंद्र जडेजाच्या अर्धशतकाच्या (57) जोरावर भारतीय संघाने पहिल्या डावात 326 धावा केल्या आहेत. 131 धावांच्या आघाडीसह भारत मजबूत स्थितीत आहे. ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या डावाची सुरुवातही खराब झाली आहे. उमेश यादवने बर्न्सला माघारी धाडत ऑस्ट्रेलियाला पहिला धक्का दिलाय. मार्नस लाबुशेनच्या रुपात अश्विनने भारताला आणखी एक मोठे यश मिळवून दिले आहे. तो अवघ्या 28 धावा काढून चालता झाला.

भारतीय संघाने 3 बाद 277 धावांवरुन तिसऱ्या दिवशी खेळ पुढे नेण्यास सुरुवात केली. रहाणे 112 धावांवर असताना धावबाद झाला. त्यानंतर जडेजानेही 57 धावांवर मैदान सोडले. ही जोडी परतल्यानंतर भारतीय तळाची फलंदाजी अवघ्या 49 धावांत आटोपली. भारताने पहिल्या डावात 326 धावा केल्या असून ऑस्ट्रेलियासमोर मोठं चॅलेंज उभा केले आहे.

All the best with your recovery @rogerfederer. Look forward to seeing you back at the #AusOpen in 2022. pic.twitter.com/M6L05zF50K

— #AusOpen (@AustralianOpen) December 28, 2020