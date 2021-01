Australia vs India 4th Test, Day 1 Live : उपहारापर्यंत ऑस्ट्रेलिया 2 बाद 65 धावा

Australia vs India 4th Test Day 1 : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तिसरा कसोटी सामना बिस्बेनच्या मैदानात सुरु आहे. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णध घेतलेल्या ऑस्ट्रेलियाला सुरुवातीलाच दोन धक्के बसले आहेत. मोहम्मद सिराजने डेव्हिड वॉर्नरला अवघ्या एका धावांवर माघारी धाडले.

मार्कस हॅरिस अवघ्या 5 धावा करुन परतला आहे. नटराजन आणि वाशिंग्टन यांनी या सामन्यातून पदार्पण केले आहे. 1996 नंतर टीम इंडियात 5 किंवा त्यापेक्षा अधिक जणांनी पदार्पण केल्याचे पाहायला मिळाले.

ऑस्ट्रेलियन संघाला सुरुवातीला बसलेल्या धक्क्यातून सावरण्याची जबाबदारी मार्नस लाबुशेन आणि स्टिव्ह स्मिथ यांच्यावर येऊन पडली आहे. दोघांनी मैदानात तग धरुन सुरुवातीच्या पडझडीतून संघाला सावरले आहे.

प्लेइंग इलेव्हनमध्ये चार बदल - शार्दूल ठाकूर, मयांक अग्रवाल, नटराजन आणि वाशिंग्टन सुंदर इन

- वाशिंग्टन सुंदर आणि टी नटराजन यांचे पदार्पण

17-2 : हॅरिसला माघारी धाडत शार्दुलन टीम इंडियाना मिळवून दिलं दुसरं यश

4-1 सिराजने घेतली वॉर्नरची विकेट. टीम इंडियाची दमदार सुरुवात

Out! Early blow for Australia as Mohammed Siraj strikes in the first over

Warner out for 1. 1-4

Watch #AUSvIND on Fox Cricket or Kayo: https://t.co/mRZzUkM4Eg

Live blog: https://t.co/9wmr7KvcFy

Match Centre: https://t.co/ApeG4HBAF0 pic.twitter.com/dAuchHG2Ok

— Fox Cricket (@FoxCricket) January 15, 2021