Australian Open Badminton 2025: लक्ष्य, आयुष उपांत्यपूर्व फेरीत; ऑस्ट्रेलियन ओपन बॅडमिंटन, सात्त्विक-चिराग जोडीचीही वाटचाल

सिडनी : भारतीय बॅडमिंटनपटूंना गुरुवारी ऑस्ट्रेलियन ओपन या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये संमिश्र यशाचा सामना करावा लागला. एकीकडे लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी यांनी पुरुषांच्या एकेरीत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला, तर दुसरीकडे एच. एस. प्रणोय, किदांबी श्रीकांत, तरुण मानेपल्ली यांचे आव्हान पराभवामुळे संपुष्टात आले. दुहेरीत सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीनेही पुढे पाऊल टाकले..भारताच्या आयुष शेट्टी याच्यासमोर कोडाय नाराओका या चौथ्या मानांकित खेळाडूचे आव्हान होते. आयुष शेट्टी व कोडाय नाराओका यांच्यामध्ये पहिल्या गेममध्ये कमालीची झुंज दिसून आली. भारतीय खेळाडूकडे १८-१७ अशी एका गुणाची आघाडी होती..त्यानंतर पुढील तीन गुण कमवत आयुष शेट्टी याने पहिला गेम २१-१७ असा आपल्या नावावर केला. पुढील गेममध्ये दोन्ही खेळाडूंमध्ये १४-१४ अशी बरोबरी झाली. या गेममध्येही चुरस होईल, असे वाटत असतानाच आयुष शेट्टी याने सलग पाच गुण कमवत आघाडी मिळवली आणि दुसरा गेम २१-१६ असा जिंकत सामन्यावरही नाव कोरले..लक्ष्य सेन-ची युन जेन यांच्यामध्ये लढत रंगली. लक्ष्य सेन याने पहिल्या गेममध्ये १४-४ अशी आघाडी मिळवली. त्यानंतर चीन युन जेन याने झोकात पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने १७-२० अशी आघाडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला. लक्ष्य सेन याने पहिला गेम २१-१७ असा जिंकत १-० आघाडी घेतली. चीन युन जेन याने दुसऱ्या गेममध्ये २१-१३ असे यश मिळवताना १-१ अशी बरोबरी साधली. लक्ष्य सेन याने अखेरच्या गेममध्ये वर्चस्व प्रस्थापित केले. त्याने २१-१३ असा हा गेम पटकावला..अव्वल जोडीचा शानदार विजयसात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारताच्या अनुभवी व या स्पर्धेतील पहिल्या क्रमांकाच्या जोडीने सू चिंग हेंग-वु गुॲन शून या चीन तैपईच्या जोडीवर सरळ दोन गेममध्ये मात करीत आगेकूच केली. भारतीय जोडीने २१-१८, २१-११ असा अवघ्या ३७ मिनिटांमध्ये विजय संपादन केला..एकेरीत निराशाभारताच्या इतर एकेरीतील खेळाडूंकडून निराशा झाली. ॲल्वी फरहान याने एच. एस. प्रणोय याला २१-१९, २१-१० असे नमवले. लिन चून याने तरुण मानेपल्ली याच्यावर २१-१३, १९-२१, २१-१० अशी मात केली. शोगो ओगावा याने किदांबी श्रीकांत याला २२-२०, २१-१६ असे पराभूत केले..