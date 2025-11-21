क्रीडा

Australian Open Badminton 2025: लक्ष्य, आयुष उपांत्यपूर्व फेरीत; ऑस्ट्रेलियन ओपन बॅडमिंटन, सात्त्विक-चिराग जोडीचीही वाटचाल

Indian Shuttlers’ Mixed Results at Australian Open:भारतीय बॅडमिंटनपटूंना गुरुवारी ऑस्ट्रेलियन ओपन या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये संमिश्र यशाचा सामना करावा लागला. एकीकडे लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी यांनी पुरुषांच्या एकेरीत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.
सिडनी : भारतीय बॅडमिंटनपटूंना गुरुवारी ऑस्ट्रेलियन ओपन या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये संमिश्र यशाचा सामना करावा लागला. एकीकडे लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी यांनी पुरुषांच्या एकेरीत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला, तर दुसरीकडे एच. एस. प्रणोय, किदांबी श्रीकांत, तरुण मानेपल्ली यांचे आव्हान पराभवामुळे संपुष्टात आले. दुहेरीत सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीनेही पुढे पाऊल टाकले.

