Badminton: सात्त्विक-चिराग जोडीला पहिल्या जेतेपदाची आशा; ऑस्ट्रेलियन ओपन बॅडमिंटन, लक्ष्य, प्रणोयकडून सातत्यपूर्ण खेळाची अपेक्षा

Satwik–Chirag Aim for First Title of the Season in Sydney: ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर ५०० बॅडमिंटन स्पर्धेत सात्त्विक-चिराग जोडी पहिल्या जेतेपदाच्या शोधात उतरतेय. लक्ष्य सेन आणि प्रणोयकडूनही दमदार खेळाची अपेक्षा.
सिडनी : यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय मोसमामध्ये भारतीय खेळाडूंना एकेरी विभागामध्ये जेतेपदापासून सातत्याने दूर राहावे लागत असल्यामुळे उद्यापासून (ता. १८) सुरू होत असलेल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर ५०० या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये भारताची मदार पुन्हा एकदा सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीवर असणार आहे. या जोडीला यंदाच्या मोसमातील पहिल्यावहिल्या जेतेपदाची आस असणार आहे.

