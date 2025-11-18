Badminton: सात्त्विक-चिराग जोडीला पहिल्या जेतेपदाची आशा; ऑस्ट्रेलियन ओपन बॅडमिंटन, लक्ष्य, प्रणोयकडून सातत्यपूर्ण खेळाची अपेक्षा

सिडनी : यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय मोसमामध्ये भारतीय खेळाडूंना एकेरी विभागामध्ये जेतेपदापासून सातत्याने दूर राहावे लागत असल्यामुळे उद्यापासून (ता. १८) सुरू होत असलेल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर ५०० या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये भारताची मदार पुन्हा एकदा सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीवर असणार आहे. या जोडीला यंदाच्या मोसमातील पहिल्यावहिल्या जेतेपदाची आस असणार आहे..सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने जागतिक बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये ब्राँझपदक पटकावले. हाँगकाँग व चायना मास्टर्स या दोन स्पर्धांमध्ये उपविजेतेपदापर्यंत मजल मारली..World Cup Final: भारतीय महिला स्वप्नपूर्तीच्या उंबरठ्यावर; महिला विश्वकरंडक क्रिकेट, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आज अंतिम सामन्याचा थरार.अठरा आठवडे ही जोडी पहिल्या स्थानावर विराजमान होती. मे महिन्यात या जोडीची २७व्या स्थानावर घसरण झाली, मात्र आता पुन्हा तिसऱ्या स्थानावर मुसंडी मारण्यात या जोडीला यश मिळाले. ऑस्ट्रेलियन ओपन या स्पर्धेमध्ये भारतीय जोडीसमोर सलामीच्या लढतीत चँग को ची - पो ली वेई या चीन तैपईच्या खेळाडूंचे आव्हान असणार आहे..३३ वर्षीय खेळाडूचा कस३३ वर्षीय एच. एस. प्रणोय याने मागील वर्षामध्ये याच स्पर्धेत उपविजेतेपद पटकावले होते. या चांगल्या आठवणींचा त्याला ऑस्ट्रेलियन ओपन या स्पर्धेमध्ये फायदा होऊ शकतो. दुखापतीमधून बरा होत त्याने नुकतेच पुनरागमन केले आहे..पहिल्या फेरीच्या लढतीत एच. एस. प्रणोय याला कॅनडाच्या ब्रायन यंगचा सामना करावा लागणार आहे. लक्ष्य सेन, एच. एस. प्रणोय यांच्यासह किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी, किरण जॉर्ज व तरुम मानेपल्ली या भारतीय खेळाडूंचाही एकेरीमध्ये सहभाग असणार आहे..Women's World Cup Semifinal: लक्ष्य एक; पण अडचणी अनेक, महिला विश्वकरंडक, भारतासमोर गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान.फॉर्म कायम राखण्याचा प्रयत्नदुखापत व सुमार फॉर्म यामुळे लक्ष्य सेन याचा पाय खोलात गेला. पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये चौथ्या स्थानावर राहिलेल्या लक्ष्य सेन याला यंदाच्या मोसमात म्हणावी तशी कामगिरी करता आलेली नाही. मात्र मागील आठवड्यात जपान ओपन स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत मजल मारल्यामुळे त्याच्या आत्मविश्वासात कमालीची भर पडली असेल. सातवे मानांकन प्राप्त असलेल्या भारताच्या या पठ्ठ्याला ऑस्ट्रेलियन ओपन या स्पर्धेतील सलामीच्या लढतीत चीन तैपईच्या सू ली यांग याच्याशी दोन हात करावे लागणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.