BWF World Championships: गतविजेत्याला आयुषचा धक्का; जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन

नवी दिल्ली: भारताचा युवा खेळाडू आयुष शेट्टी याने जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेतील सलामीच्याच लढतीत खळबळ उडवली. त्याने या स्पर्धेचा गतविजेता व अव्वल मानांकित चीनच्या शी यू की याच्यावर तीन गेममध्ये रोमहर्षक विजय मिळवत पुढल्या फेरीमध्ये प्रवेश केला. भारतीय खेळाडूने एक तास व तेरा मिनिटांमध्ये विजयाला गवसणी घातली. महिला एकेरीमध्ये पाच वेळची पदकविजेती पी. व्ही. सिंधू हिनेही प्रतिस्पर्धी खेळाडूवर विजय संपादन करीत वाटचाल केली..आयुष शेट्टी आणि शी यू की यांच्यामधील पुरुष एकेरीतील लढतीवर सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. पहिल्या गेममध्ये भारतीय खेळाडूने छान खेळ केला. त्यामुळे आयुष शेट्टीला २१-१४ असे यश संपादन करता आले, मात्र पुढील गेममध्ये चीनच्या गतविजेत्या खेळाडूने झोकात पुनरागमन केले. त्याने हा गेम २१-१३ असा आपल्या नावावर केला..Madhya Pradesh Road Accident : गाईला वाचविण्याच्या प्रयत्नात पिकअप-डंपरची धडक, ८ मजुरांचा जागीच मृत्यू, ३२ गंभीर जखमी .अखेरच्या गेममध्ये भारतीय खेळाडूकडून अव्वल दर्जाचा खेळ करण्यात आला. या गेममध्ये आयुष शेट्टीने सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवले. मात्र अखेरच्या क्षणांमध्ये शी यू की याने आपला खेळ उंचावला. त्यामुळे हा गेम अटीतटीचा झाला. अखेर आयुष शेट्टी याने २१-१९ असा हा गेम जिंकत पुढे पाऊल टाकले..सहज विजयभारताची फुलराणी पी. व्ही. सिंधू हिने सलामीच्या लढतीचा अडथळा सहज ओलांडला. तिने सोफिया नोबल हिला सरळ दोन गेममध्ये नमवले. पी. व्ही. सिंधू हिने पहिला गेम २१-७ असा जिंकला. तसेच दुसऱ्या गेममध्ये २१-११ अशी बाजी मारली. भारतीय खेळाडूने अवघ्या २९ मिनिटांमध्ये प्रतिस्पर्धी खेळाडूवर मात केली..PM MITRA Park: 'पीएम मित्र पार्क'मुळे टेक्सटाईल क्षेत्राला मिळणार नवी गती; शेतकरी अन् तरुणांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी.दुहेरीतही वाटचालभारतीय खेळाडूंनी दुहेरी विभागातही विजयी वाटचाल केली. ट्रीसा जॉली व गायत्री पुलेला या जोडीने महिला दुहेरीमध्ये पाऊला लोपेज व लुशिया रॉड्रिगेज या जोडीवर २१-९, २१-१३ असा दमदार विजय मिळवला. या विजयासह ट्रीसा जॉली व गायत्री पुलेला या जोडीने दुसऱ्या फेरीत धडक मारली. तसेच हरीहरन अम्साकरुणन-एम. आर. अर्जुन या जोडीला प्रतिस्पर्धी जोडीने माघार घेतल्यामुळे पुढे चाल मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.