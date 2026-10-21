Asian Para Games 2026: आधी कांस्य, आता सुवर्ण! आयुष वर्माची आशियाई पॅरा गेम्समध्ये कमाल...भारताला मिळवून दिलं दहावं गोल्ड

२०२६ च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये भारताच्या आयुष वर्माने पुरुषांच्या गोळाफेक एफ५३ प्रकारात सुवर्णपदक जिंकून देशाच्या खात्यात दहाव्या सुवर्णपदकाची भर घातली. आयुषने आपल्या पाचव्या प्रयत्नात ८.१६ मीटर अंतरावर गोळाफेक करत स्पर्धेत अव्वल स्थान पटकावले. या स्पर्धेतील त्याचे हे दुसरे पदक आहे. यापूर्वी मंगळवारी त्याने पुरुषांच्या भालाफेक एफ५३/५४ प्रकारात कांस्यपदक जिंकले होते..पाचव्या प्रयत्नात आयुषची सर्वोत्तम कामगिरीपुरुषांच्या गोळाफेक एफ५३ प्रकारात आयुष वर्माने सुरुवातीपासूनच सातत्यपूर्ण कामगिरी केली. त्याने पहिल्या प्रयत्नात ७.३९ मीटर अंतर नोंदवले. त्यानंतर दुसऱ्या प्रयत्नात ७.४२ मीटर, तर तिसऱ्या प्रयत्नात ७.५० मीटर अंतर गाठले.चौथ्या प्रयत्नात त्याने ७.९२ मीटरपर्यंत मजल मारली. त्यानंतर पाचव्या प्रयत्नात ८.१६ मीटर अंतराची सर्वोत्तम नोंद करत सुवर्णपदकावर नाव कोरले. सहाव्या आणि अंतिम प्रयत्नात त्याची कामगिरी ७.५४ मीटर इतकी राहिली. मात्र, पाचव्या प्रयत्नातील सर्वोत्तम कामगिरीमुळे त्याचे पहिले स्थान कायम राहिले..या स्पर्धेत इराणच्या अलीरेझा हेमामीने ८.०९ मीटर अंतरासह दुसरे स्थान मिळवले. आयुषला सर्वाधिक जवळची टक्कर देणाऱ्या हेमामीला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. कझाकस्तानच्या माखांबेट सेरिक्कालीयेवने ६.८१ मीटर अंतर नोंदवत कांस्यपदक जिंकले.२०२० पासून पॅरा अॅथलेटिक्समध्ये कारकीर्दआयुष वर्माचा जन्म १५ जुलै १९९१ रोजी झाला. त्याने २०२० मध्ये स्पर्धात्मक पॅरा अॅथलेटिक्समध्ये सहभाग घेण्यास सुरुवात केली. प्रशिक्षक रॉबिन कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो एफ५३ प्रकारातील गोळाफेक या क्रीडाप्रकारात प्रावीण्य मिळवत आहे. या प्रकारात बसलेल्या स्थितीतून गोळाफेक केली जाते. त्यासाठी शरीराच्या वरच्या भागाची ताकद, समन्वय आणि योग्य तंत्र आवश्यक असते. सरावातून कौशल्य आणि तंत्र विकसित करत आयुषने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवले आहे..INDW vs ZIMW 3rd T20I: शफाली वर्माची विश्वविक्रमी खेळी, हरमनप्रीत कौरची थोडक्यात हुकली सेन्चुरी! भारत दोनशेपार, झिम्बाब्वे गार.भालाफेकमध्येही भारताला दुहेरी यशयापूर्वी मंगळवारी पुरुषांच्या भालाफेक एफ५३/५४ प्रकारात भारताच्या प्रदीप कुमारने सलग दुसऱ्यांदा रौप्यपदक पटकावले होते. एफ५४ प्रकारात खेळणाऱ्या प्रदीपने २७.४५ मीटर अंतराची वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली.त्याच स्पर्धेत आयुष वर्माने १७.८८ मीटर अंतरावर भालाफेक केली. त्याचे अंतर तुलनेने कमी असले, तरी रझा गुणांच्या आधारे त्याने कांस्यपदक मिळवत भारताला दुहेरी यश मिळवून दिले..एफ५३ आणि एफ५४ प्रकारांतील फरकएफ५३ प्रकारात खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या धडाच्या आणि पायांच्या हालचालींवर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा असतात, तर हाताच्या पकडीवर तुलनेने कमी परिणाम झालेला असतो. हे खेळाडू बसलेल्या स्थितीतून छाती, पाठीचा वरचा भाग आणि खांद्यांच्या मदतीने फेक करण्यासाठी आवश्यक गती निर्माण करतात.एफ५४ प्रकारातील खेळाडूंच्या हातांच्या स्नायूंची ताकद पूर्ण असते. धडाच्या स्नायूंची ताकद अंशतः किंवा पूर्णपणे कार्यरत असू शकते; मात्र धडाच्या मधल्या भागाच्या आणि पायांच्या हालचालींवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालेला असतो..INDW vs ZIMW 3rd T20I: भारताचा दणदणीत विजय; हरमनप्रीत, शफाली वर्माची फटकेबाजी; झिम्बाब्वेविरुद्धची मालिका ३-० ने खिशात .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.