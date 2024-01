Babar Azam : मी तर सहन केलं नसतं आफ्रिदी भाई... बाबरचा 'तो' Video ठरतोय चर्चेचा विषय

Dropped catch by Babar azam 💥🔥🦅🦅🦅🦅🦅🦅



Its okey Babar king♥️❣️❣️



You are our hero❣️#PAKvsNZ #PakistanCricketTeam#BabarAzam𓃵 #ShaheenAfridipic.twitter.com/4FmA5mBiFz pic.twitter.com/Zk4sdUo0XJ