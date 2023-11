Babar Azam Resigns : बाबरशाही संपली! वर्ल्ड कपमधील खराब कामगिरीनंतर कर्णधारपदाचा दिला राजीनामा

By

Babar Azam resigns as Pakistan captain in all formats : वर्ल्ड कप 2023 मध्ये संघाच्या खराब कामगिरीनंतर बाबर आझमने पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे कर्णधारपद सोडले आहे.

बाबरने बुधवारी 15 नोव्हेंबरला एक निवेदन जारी केले आणि सर्व फॉरमॅटमध्ये संघाचे कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला. बाबर आझमला 2019 मध्ये पहिल्यांदा पाकिस्तानी संघाचा कर्णधार बनवण्यात आले आणि 2021 मध्ये तो तिन्ही फॉरमॅटचा कर्णधार बनला होता.

पाकिस्तानने वर्ल्ड कप 2023 मध्ये आपला शेवटचा सामना शनिवारी 11 नोव्हेंबरला खेळला होता, ज्यामध्ये इंग्लंडने त्याचा मोठ्या फरकाने पराभव केला. आणि पाकिस्तानला पाचव्या पराभवाला सामोरे जावे लागले.

या पराभवानंतर बाबर आणि त्याची टीम सोमवारी 13 नोव्हेंबरला पाकिस्तानात पोहोचली. बाबर लाहोरमधील त्याच्या घरी पोहोचला होता आणि तेव्हापासून बाबर आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या बैठकीत काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पण आज बुधवारी त्याने आपल्या कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला.

बाबरने कर्णधारपद सोडण्याबाबत सोशल मीडियावर लिहिले की, “मला अजूनही तो क्षण स्पष्टपणे आठवतो जेव्हा 2019 मध्ये मला पीसीबीकडून पाकिस्तानचे कर्णधारपदासाठी कॉल आला होता.

त्याने पुढे लिहिले की, 'पांढऱ्या चेंडूच्या फॉर्मेटमध्ये संघाला पहिल्या क्रमांकावर पोहोचणे हा कोच, खेळाडू आणि संघ व्यवस्थापनाचा प्रयत्न होता. आणि या प्रवासात पाकिस्तानी चाहत्यांनी दिलेल्या अतुट पाठिंब्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानू इच्छितो. आज मी सर्व फॉरमॅटमध्ये पाकिस्तानच्या कर्णधारपदाचा राजीनामा देत आहे. हा एक कठीण निर्णय आहे पण मला वाटते की हीच योग्य वेळ आहे.

बाबरने पुढे लिहिले की, 'मी एक खेळाडू म्हणून तिन्ही फॉरमॅटमध्ये पाकिस्तानकडून खेळत राहीन. माझा अनुभव आणि समर्पणाने मी नवीन कर्णधार आणि संघाला पाठिंबा देत राहीन. या उल्लेखनीय जबाबदारीसाठी मी पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे मनापासून आभार मानू इच्छितो.