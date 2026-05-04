Babar Azam: काळजी करू नका, मी तिन्ही फॉरमॅट खेळणार! बाबर आझमचं मोठं वक्तव्य; टीकाकारांना दिलं उत्तर

Babar Azam Responds to Format Questions: पाकिस्तानच्या स्टार खेळाडूंमधील एक असलेला बाबर आझमने पाकिस्तान क्रिकेट लीगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत पेशावर झल्मीला २०२६ मध्ये विजेतेपद मिळवून दिले आहे. त्यानंतर बाबरला पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांमुळे सध्या त्याची चर्चा आहे. त्याला विचारण्यात आले होते की तू आता एकाच फॉरमॅटकडे लक्ष देणार आहेस का? यावर बाबर आझमने मध्येच थांबून उत्तर दिलं की काळजी करू नका, मी आता तिन्ही फॉरमॅट खेळणार आहे. अंतिम सामन्यात बाबर आझम पहिल्या चेंडूवर बाद झाला असला तरी त्याने संपूर्ण स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली..बाबरची बॅटने कामगिरीया हंगामात बाबर आझमने ११ सामन्यांत ५८८ धावा केल्या आहेत आणि तो या स्पर्धेतील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. परंतु टी-२० क्रिकेटमधील त्याच्या स्ट्राइक रेट आणि फलंदाजीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. यावर बाबर म्हणाला, जिथपर्यंत माझ्या फलंदाजीचा प्रश्न आहे, मी माझ्या अपेक्षेनुसार कामगिरी करू शकलो नाही. कारण कधी कधी आपण जे ठरवतो त्यानुसार गोष्टी घडत नाहीत. अशा वेळी आपल्याला काय चुका झाल्या याचं विश्लेषण करता आलं पाहिजे आणि त्या कशा सुधारता येतील हे केलं पाहिजे. मी देखील तसंच केलं आहे. या कठीण वेळेत माझ्या घरच्यांनी आणि मित्रांनी साथ दिली..जेव्हा पत्रकार परिषदेत बाबर आझमला विचारण्यात आलं की आता तू कोणत्या फॉरमॅटकडे जास्त लक्ष देणार आहेस, यावर तो म्हणाला काळजी करू नका, आता मी तिन्ही फॉरमॅट खेळणार आहे. खरं तर कोणता फॉरमॅट सोडायचा हे ठरवणं खेळाडूचं काम नसतं. मला असं वाटतं की प्रत्येक खेळाडूने क्रिकेटचे तिन्ही फॉरमॅट खेळले पाहिजेत. फक्त व्हाईट बॉल किंवा टी-२० वर लक्ष केंद्रित करू नये. रेड बॉल क्रिकेट तुम्हाला खूप अनुभव देतं. ते तुम्हाला आपल्या खेळीत संयम कसा ठेवायचा आणि डाव कसा सावरायचा हे शिकवतं..जेव्हा तुम्ही कसोटी किंवा कोणतंही देशांतर्गत क्रिकेट खेळता तेव्हा तुम्हाला मोठ्या धावा करण्याचा अनुभव मिळतो. कसोटी क्रिकेटमधून मिळणारा संयम आणि मानसिकता एकदिवसीय आणि टी-२० सामन्यांमध्ये फायदेशीर ठरते. आपल्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तान क्रिकेट लीगची ट्रॉफी जिंकल्याचा आनंद बाबर आझमच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. तो म्हणाला उशिरा का होईना पण हे मला मिळालं, कधी कधी गोष्टी उशिरा मिळतात तर कधी लवकर..या हंगामात बाबरची कामगिरी चांगली ठरली असली तरी अंतिम सामन्यात तो लवकर बाद झाला. लाहोरमधील गद्दाफी मैदानावर झालेल्या सामन्यात पेशावर झल्मीने हैदराबाद संघाला ५ गडी राखून पराभूत करत २०१७ नंतरचं पहिलं विजेतेपद पटकावलं. सामना जिंकल्यानंतर बाबर म्हणाला, पेशावर झल्मी आणि माझ्या चाहत्यांसाठी ही खूप मोठी उपलब्धी आहे. आमची कामगिरी या हंगामात चांगली राहिली. आम्ही एक संघ म्हणून खेळलो आणि प्रत्येक खेळाडूने त्याला दिलेल्या भूमिकेची अंमलबजावणी केली.