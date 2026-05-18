Volleyball Tournament: पहिला सेट गमावला, पण...; कोल्हापूरच्या गड्यांनी नागपूरला कसं लोळवलं? 'या' एका फटक्याने फिरवला सामना!

बदलापूर : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद यांच्या संयुक्त्त विद्यमाने आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेत मुंबई, कोल्हापर, पुणे, लातूर संघाने विजेतेपद पटकावले..विद्युत प्रकाशझोतात रंगलेल्या स्पर्धेत १८ वर्षांखालील मुलांच्या गटात कोल्हापूरच्या संघ बाजीगर ठरला. २३-२५, २७-२५,२१-२५, २५-२० व १५-१२ गुणांनी नागपूरचा पराभव करीत मैदान गाजवले. पहिला सेट गमविल्यानंतर कोल्हापूरने दुसऱ्या व चौथ्या सेटला मुसंडी मारली. .पाचव्या निर्णायक सेटमध्ये वैभव ढगेने अफलातून फटका मारून सामन्याचे पारडे फिरवले. उत्कर्ष पाटील, संजोग पाटील व जुनेद शेख यांनी वेगवान खेळ करीत कोल्हापूरचे नाव विजेतेपदाच्या चषकावर कोरले. संघाचे आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक अजीत पाटील यांनी विजेतेपदाचे शिखर गाठण्यासाठी अचूक मार्गदर्शन केले..२१ वर्षांखालील मुलींच्या गटात पराभवानंतर सलग ३ सेट जिंकून मुंबईने नाशिकचा लोळवून विजेतेपदावर नाव कोरले. १६-२५, २५-१८,२५-१९, २५-२१ गुणांनी मुंबईने बाजी मारली. शिवप्रिया पनीकर, दिव्या मेहता व वेदिका सामगिर या खेळाडुंनी दुसऱ्या सेटमध्ये पिछाडीवर असलेल्या संघाला एकहाती सेट जिंकून दिला. गतविजेता नाशिक विभागाला चौथ्या सेटमध्ये रोखून मुंबईच्या संघाने विजेतेपदाला गवसणी घातली..मुलींच्या १८ वर्षांखालील गटात पुणे विरूध्द नागपुर आमनासामना एकतर्फी झाला. अनुभवी खेळाडूंच्या भरणा असलेल्या पुणे विभागाने नागपूरचा २५-१९,२५-१८, २५-१६ गुणांनी विजेतेपद पटकावले. साक्षी साळुंखे, वैष्णवी अडलिंगे व श्रेया चव्हाणने आक्रमण करीत पुणे संघाला विजयश्री बहाल केली. २१ वर्षांखालील मुलींच्या गटात पुणे संघाने नागपूरवरच मात करीत तिसरे स्थान संपादन केले..रात्री अडीच वाजेपर्यंत रंगलेल्या २१ वर्षांखालील मुलांच्या गटातील विजेतेपदाची लढत लातूरने जिंकली. चार सेटपर्यंत रंगलेल्या लढतीत लातूरने २५-१६,१५-२५, २५-२१,२५-१९ गुणांनी मुंबईचा पराभव केला. निर्भय देशमुख, शेहराज खान, आफताब कुरेशी या खेळाडूंनी आक्रमक झुंज देत तिसऱ्यांदा विजेतेपदाला गवसणी घातली. दुसरा सेट गमविल्यानंतर पुन्हा आघाडी घेत लातूरने बाजी मारत उपस्थित प्रेक्षकांची मने जिंकली..पाच दिवस चाललेल्या या स्पर्धेत राज्यतील ८ विभागातील ३८४ खेळाडूंचा थरार रंगला. स्पर्धेतील विजेत्यांना २३ लाख ३५ हजारांची रोख बक्षिसे व करंडक, पदकांनी कौतुक करण्यात आले. स्पर्धेत कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, संभाजीनगर, पुणे, नागपूर, मुंबई व नाशिक या संघात चुरशीच्या लढती पहाण्यास मिळाल्या. १८ व २१ वर्षांखालील युवकांचा व्हॉलीबॉलचा थरार प्रथमच बदलापूरकरांनी अनुभवला..बदलापूरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज व्हॉलीबॉलचा महासंग्राम! कोण जिंकणार २३ लाखांचं बक्षीस.रात्री अडीच वाजेपर्यंत प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसादबदलापूर नगरी रंगलेला व्हॉलीबॉलचा रणसंग्राम पहाण्यासाठी बदलापूर जिमखाना मैदानावर सोमवारी रात्री अडीच वाजेपर्यंत प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद लाभला. रविवारी संध्याकाळी ६ वाजल्यापासूनच मैदान गर्दीने फुलून गेले होते. आबालवृध्दांसह तरूणांनी राज्य व्हॉलीबॉलचा रंगलेल्या थरार याची देही याची डोळा अनुभवला. चित्तथरारक उत्कंठापूर्ण लढतीची पर्वणी प्रथमच बदलापूरकरांनी अनुभवली. क्रीडाप्रेमी नगरसेवक किरण भोईर यांनी थेट प्रेक्षक गॅलरीत जाऊन समालोचन करूनही स्पर्धा स्मरणीय केली.