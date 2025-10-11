Pune Badminton: पहिल्या मैत्रीपूर्ण लीगमध्ये ईगल्सने जेट्सवर मिळवला भक्कम ५-० विजय

पुणे : पूना क्लब लिमिटेड व डेक्कन जिमखाना क्लबच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पहिल्या मैत्रीपूर्ण बॅडमिंटन लीगमध्ये स्ट्रायकर्स, ईगल्स शटलर्स या संघांनी आपापल्या प्रतिस्पर्धी संघांचा पराभव केला..डेक्कन जिमखाना क्लबच्या बॅडमिंटन हॉलमध्ये सुरू असलेल्या या स्पर्धेत साखळी फेरीत शटलर्स संघाने लिजेंड्स संघाचा ३-२ असा पराभव करून पहिला विजय मिळवला. शटलर्स संघाकडून केदार नाडगोंडे, सारा नवरे, रोहित मेहेंदळे, नीरज दांडेकर, किरण संघवी, सलोनी केळकर यांनी अफलातून कामगिरी केली..अन्य लढतीत स्ट्रायकर्स संघाने हॉटफुट संघाचा ३-२ असा पराभव केला त्यात महत्त्वाचा वाटा मृणाल शहा, पंकज शहा, आरएस बेदी, चैत्राली नवरे, अमित दरेकर, शार्दूल वाळिंबेचा होता. यश शहा, मधुर इंगळहळीकर, पराग चोपडा, देवेंद्र चितळे, देवेंद्र जोशी, अक्षय कश्यप, आनंद शहा, निहार आडकर, आर्यन शर्मा, आशना देसाईने केलेल्या सुरेख कामगिरीच्या जोरावर ईगल्स संघाने जेट्स संघाचा ५-० असा पराभव केला..Pune Hosts First Badminton League: पुण्यात पहिल्या बॅडमिंटन लीगमध्ये लिजेंड्स स्मॅशर्सची विजयी सलामी.निकाल १) शटलर्स विजयी विरुद्ध लिजेंड्स संघ ३-२. खुला दुहेरी १ : केदार नाडगोंडे व सारा नवरे वि.वि. संध्या मेळाशमी व राधिका इंगळहळीकर २१-१७, २०-२१, १५-९; खुला दुहेरी २ : युवल गुलाटी व सुनील डागले पराभूत विरुद्ध अमेय श्रीखंडे व हर्षवर्धन पाटील ९-२१, १२-२१; खुला दुहेरी ३ : रोहित मेहेंदळे व नीरज दांडेकर वि.वि. रोहित भालेराव व वरद कर्वे २१-१५, १३-२१, १५-११; खुला दुहेरी ४ : प्रकाश भूतरा व ब्रिंदा थॉमस पराभूत विरुद्ध विजय अलबल व धवल जितकर ७-२१, ११-२१; खुला दुहेरी ५ : किरण संघवी व सलोनी केळकर वि.वि. ऋषभ जठार व पिनाकीन मराठे २१-१७, २१-९. २) स्ट्रायकर्स विजयी विरुद्ध हॉटफुट ३-२. ३) ईगल्स विजयी विरुद्ध जेट्स संघ ५-०..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.