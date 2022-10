BAN vs ZIM | VIDEO : माघारी गेलेले संघ परत बोलवले; L1, W, L4, 6, W, N, 0 एकाच षटकात घडलं बरंच

By

Bangladesh vs Zimbabwe Last Over Thrill : झिम्बाब्वेने पाकिस्तानला शेवटच्या चेंडूवर अवघ्या एक धावेने मात दिल्यानंतर क्रिकेट जगतातील प्रत्येकाच्या तोंडात त्यांचेच नाव होते. आज बांगलादेशविरूद्धच्या सामन्यात देखील ते आपल्या 'कमवलेल्या नावा'ला जागले. बांगलादेशने ठेवलेल्या 151 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेचा निम्मा संघ 69 धावात पॅव्हेलियनमध्ये गेला होता. विजय बांगलादेशच्या मुठीत होता. मात्र सेन विलियम्सने झिम्बाब्वेला झुंजार झिम्बाब्वे का म्हणतात हे पुन्हा एकदा दाखवून दिले.

त्याने 42 चेंडूत आक्रमक 64 धावांची खेळी करत सामन्यात रोमांच भरला. सामना बांगलादेशच्या मुठीतून निसटत असतानाच कर्णधार शाकिब अल हसनने 19 व्या षटकात विलियम्सला बाद केले. वाटलं झिम्बाब्वेची झुंज इथपर्यंतच! मात्र पुढे टी 20 वर्ल्डकपमधील एक ऐतिहासिक शेवटचे षटक येणे अजून बाकी होते. मोसादेक हुसैनने टाकलेले हे शेवटचे षटक क्रिकेट चाहत्यांना अशी काही रोलर कोस्टर राईड देऊन गेला की अजून चाहत्यांचे डोके चक्रावत असेल.

झिम्बाब्वेला विजयासाठी 6 चेंडूत 16 धावा हव्या असताना असा घडला शेवटच्या षटकाचा थरार

19.1 : मोसादेकच्या पहिल्या चेंडूवर रायन बर्लने एक लेग बाईज धाव घेतली. आता टार्गेट 5 चेंडूत 15 धावा

19.2 : मोसादेने ब्रॅड इव्हान्सला बाद करत झिम्बाब्लेवा मोठा धक्का दिला. आता टार्गेट 4 षटकात 15 धावा असं आलं.

19.3 : हुसैनच्या तिसऱ्या चेंडूवर स्ट्राईकवर असलेल्या नगारवाने फटका मारण्याचा प्रयत्न केला मात्र चेंडू पायाला लागून सीमारेषेच्या बाहेर गेला. झिम्बाब्वेला चौकार मिळाला. आता सामना 3 चेंडूत 11 धावा असा आला.

19.4 : नगारवाने चौथ्या चेंडूवर हुसैनला षटकार मारत सामना अजून जिवंत असल्याचे दाखवून दिले. आता झिम्बाब्वेसाठी टार्गेट 2 चेंडूत 5 धावा असे आवाक्यात आले.

19.5 : मात्र हुसैनने नगारवाला यष्टीचीत करत झिम्बाब्वेला धक्का दिला. आता विजयासाठी 1 चेंडू आणि 5 धावा असे समिकर होते.

19.6 : हुसैनने मुझारबानीला देखील यष्टीचीत केले. बांगलादेशने विजयी जल्लोष केला. दोन्ही संघ मैदानातून बाेर आले. मात्र अंपायर्सनी विकेटकिपर रिव्ह्यूमध्ये विकेटकिपर नुरूलने चेंडू विकेटच्या पुढे पकडल्याचे निदर्शनात आणून देत नो बॉल दिला. त्यामुळे मैदान सोडलेले खेळाडू एका चेंडूसाठी पुन्हा मैदानात आले. हा चेंडू (फ्रि हिट) सामन्याचा विजेता ठवरणार होता. या चेंडूवर विजयासाठी 4 धावांची गरज होती.

19.6 : मात्र मुझारबानीला हुसैनच्या हा चेंडू साधा बॅटलाही लावता आला नाही. अखेर बांगलादेशने 7 चेंडूंचे षटक टाकून देखील झिम्बाब्वेला विजयासाठीच्या 16 धावा करून दिल्या नाहीत. बांगलादेशने सामना 3 धावांनी जिंकला.