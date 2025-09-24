Maharashtra Olympic Election 2025: महाराष्ट्र ऑलिंपिक निवडणुकीत बास्केटबॉल संघटनेवर आक्षेप, महा संघटनेचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

नागपूर : महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत पात्र सदस्यांच्या यादीपैकी महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेच्या नावावर महा बास्केटबॉल संघटनेने आक्षेप घेतला आहे.बास्केटबॉलमध्ये दोन संघटना कार्यरत असेल आणि त्यांच्यात वादविवाद तसेच कोर्ट केस सुरू असेल तर, त्यापैकी एकाच संघटनेला मतदानाचा अधिकार कसा काय दिला जाऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित करून न्याय न मिळाल्यास त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा, महा बास्केटबॉल संघटनेचे सचिव शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारविजेते शत्रुघ्न गोखले यांनी मंगळवारी (ता. २३) पत्रकार परिषदेत दिला..महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेतर्फे अलीकडेच एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यात येत्या २ नोव्हेंबरला ऑलिंपिक संघटनेची निवडणूक घेण्याचा निर्णय झाला आहे. मतदान प्रक्रियेसाठी पात्र राज्यांतील २२ अधिकृत क्रीडा संघटनांची प्राथमिक यादी प्रकाशित करण्यात आली आहे. या यादीत राज्यात बास्केटबॉलचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेचा समावेश आहे; मात्र महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेच्या नावावर महा बास्केटबॉल संघटनेला आक्षेप आहे..India vs Bangladesh Asia Cup 2025 : भारताची अंतिम फेरी आजच निश्चित? आज बांगलादेशशी सामना, फिरकीपटूंचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता.गोखले यांच्या मते, महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटना ही नोंदणीकृत संस्था नसून, या संस्थेच्या नोंदणीसंदर्भात धर्मादाय आयुक्तांच्या कोर्टात केस सुरू आहे. याउलट महा बास्केटबॉल संघटनेची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली आहे.शिवाय, भारतीय बास्केटबॉल संघटनेनेही आम्हाला मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेला आगामी निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी आमची मागणी आहे. ऑलिंपिक संघटनेच्या परिपत्रकाप्रमाणे याविषयी आम्ही निर्धारित तारखेच्या आत (२३ सप्टेंबर) आपला आक्षेप नोंदविला आहे.गोखले म्हणाले, राज्यातील इतरही अनेक क्रीडा संघटनांमध्ये वाद सुरू असून, न्यायालयात खटले चालू आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना दोनपैकी एका संघटनेला मतदानाचा अधिकार देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. एकतर दोन्ही संघटनांना मतदानाचा अधिकार द्यावा किंवा कुणालाच देऊ नये. सर्वांसाठी सारखा नियम असायला पाहिजे..मान्यता तत्काळ रद्द करावीगोखले पुढे म्हणाले, की २०१९ पर्यंत राज्यात कुठलीच बास्केटबॉल संघटना नोंदणीकृत नव्हती आणि खटला सुरू असल्याने आजदेखील नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटना राज्य ऑलिंपिक संघटनेची मान्यताप्राप्त कशी असू शकते? राज्यातील अधिकृत बास्केटबॉल संघटनेसंबंधात कोर्टात वाद सुरू असल्याने आणि महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटना या नावाने कुठलीही नोंदणीकृत संघटना अस्तित्वात नसल्याने येणाऱ्या महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटना या नावे संस्थेला सहभागी करून घेणे, तसेच या संस्थेला ऑलिंपिक संघटनेची मान्यता मिळणे, यावर आमचा प्रामुख्याने आक्षेप आहे. या आक्षेपाची नोंद घेऊन महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेची मान्यता तत्काळ प्रभावाने रद्द करून या संघटनेला आगामी निवडणुकीत सहभागी होण्यास मनाई करावी, अशी आमची मुख्य मागणी आहे..ऑलिंपिक संघटनेवर पुढचे पाऊल अवलंबूनआम्ही दिलेल्या आक्षेपावर ऑलिंपिक संघटना काय निर्णय घेते, यावर आमचे पुढचे पाऊल अवलंबून असणार आहे. गरज पडल्यास यासंदर्भात न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा पर्याय आमच्याकडे उपलब्ध असल्याचे गोखले या वेळी म्हणाले. पत्रपरिषदेला डॉ. धनंजय वेळूकर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.