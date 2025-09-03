BCCI Update : नवे प्रायोजक, बीसीसीआय सावध; जुगार, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो चलन क्षेत्रातील कंपन्यांवर बंदी

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) भारतीय क्रिकेट संघाच्या मुख्य प्रायोजकत्वासाठी नवे अर्ज मागवले असून, यात ‘ऑनलाइन गेमिंग’ व ‘क्रिप्टो चलन’ तसेच जुगाराशी संबंधित क्षेत्रातील कंपन्यांना स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे..‘ड्रीम ११’ने करार रद्द केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ९ तारखेपासून अमिरातीमध्ये सुरू होणाऱ्या आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारतीय संघाच्या जर्सीवर कोणत्याही कंपनीचे नाव दिसणार नाही.बीसीसीआयने नव्या प्रायोजकत्वासाठी बोली सादर करण्याची अंतिम तारीख १६ सप्टेंबर ठरवली आहे, तर दस्तऐवज खरेदी करण्याची अंतिम तारीख १२ सप्टेंबर आहे. त्यासाठी पाच लाख रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे..प्रायोजकत्वासाठी बोली लावणाऱ्या कंपनीची मागील तीन वर्षांची सरासरी उलाढाल किमान ३०० कोटी रुपये असावी किंवा सरासरी निव्वळ संपत्ती किमान ३०० कोटी रुपये असावी, असा निकष ठेवण्यात आला आहे.‘ड्रीम ११’च्या माघारीनंतर...भारत सरकारने ऑनलाइन गेमिंगबाबत नवा कायदा आणल्यामुळे ड्रीम ११ने नुकतेच आपले रिअल मनी गेम्स बंद केले. या नव्या कायद्यानुसार...भारतात ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा पुरवू शकत नाही.अशा सेवा किंवा जाहिरातींना प्रोत्साहन देऊ शकत नाही.जुगार, बेटिंग किंवा तत्सम व्यवसायात थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेऊ शकत नाही.‘ड्रीम ११’ व ‘माय ११ सर्कल’ यांनी मिळून बीसीसीआयला गेल्या काही वर्षांत सुमारे १,००० कोटी रुपये मुख्य प्रायोजकत्वातून दिले होते. ‘ड्रीम ११’ने २०२३-२०२६ या कालावधीसाठी ४४ दशलक्ष डॉलरचा (सुमारे ३५८ कोटी रुपये) करार केला होता; परंतु आता त्यांनी एक वर्ष आधीच करार रद्द केला आहे, परंतु बीसीसीआयने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणार नाही..छुपे ब्रँडिंग करणाऱ्यांवरही प्रतिबंधनवे प्रायोजक शोधताना पुढे जाऊन अडचणी येऊ नयेत म्हणून बीसीसीआय अधिक सजग झाली आहे. त्यांनी छुपे ब्रँडिंग (सरोगेट) होणार नाही, याचीही काळजी घेतली आहे.या प्रकारात एखादी कंपनी वेगळ्या नावाने किंवा ब्रँडने बोली लावू शकते. यामध्ये वेगळे लोगो, ओळख वा ब्रँड वापरून फसवणूक केल्यास बोली बाद करण्याचे अधिकार बीसीसीआयने स्वतःकडे ठेवले आहे..कोणत्या कंपन्यांवर बंदी?‘ड्रीम ११’बरोबरचा करार मध्येच रद्द झाल्यामुळे बीसीसीआय सावध झाले आहेत. यापुढे मुख्य प्रायोजक शोधताना सावधगिरी बाळगली आहे. त्यामुळे आता पुढील कंपन्या कराराच्या शर्यतीत उतरू शकणार नाहीत.ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी किंवा जुगाराशी संबंधित कोणत्याही कंपनीला बोली लावता येणार नाही.अशा सेवांमध्ये थेट गुंतवणूक असलेल्या कंपनीही अपात्र.तंबाखू, मद्य, अश्लीलता वा सार्वजनिक नैतिकतेला बाधा आणणाऱ्या कंपन्यांनावरही बंदी.....या क्षेत्रांतील कंपन्यांवरही बंदीअॅडिडास (क्रीडा साहित्य व स्पोर्ट्सवेअर), आयडीएफसी फर्स्ट बँक (बँकिंग), बीआय लाइफ (विमा), कॅम्पा कोला (शीतपेय) या कंपन्या बीसीसीआयच्या प्रायोजक आहेत, त्यामुळे या क्षेत्रातील इतर कोणत्याही कंपन्यांना मुख्य प्रायोजकत्वासाठी शर्यतीत उतरता येणार नाही, असेही बीसीसीआयने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.