क्रीडा

BCCI Update : नवे प्रायोजक, बीसीसीआय सावध; जुगार, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो चलन क्षेत्रातील कंपन्यांवर बंदी

Indian Cricket : बीसीसीआयने ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो आणि जुगार कंपन्यांना प्रायोजकत्वासाठी अपात्र ठरवत भारतीय संघाच्या नवीन प्रायोजकासाठी अर्ज मागवले आहेत.
BCCI Update
BCCI UpdateSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) भारतीय क्रिकेट संघाच्या मुख्य प्रायोजकत्वासाठी नवे अर्ज मागवले असून, यात ‘ऑनलाइन गेमिंग’ व ‘क्रिप्टो चलन’ तसेच जुगाराशी संबंधित क्षेत्रातील कंपन्यांना स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Dream11 sponsorship withdrawal
BCCI title sponsor search
BCCI fitness policies
online gaming ban in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com