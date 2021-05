कोरोनाविरुद्ध BCCI मैदानात; 2000 ऑक्सिजन कॉन्सेट्रेटरची मदत

Desh

पुणे : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत सर्वाधिक रुग्णांना ऑक्सिजनची (oxygen) गरज भासली. देशभरात ऑक्सिजनचा तुटवडा (lack of oxygen) निर्माण झाला. यावर उपाययोजना म्हणून ठिकठिकाणचा औद्योगिक ऑक्सिजन वैद्यकीय कारणासाठी (medical use of oxygen) वळविण्यात आला. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरचाही (oxygen concentrato