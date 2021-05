WTC Final : 'आयपीएल स्थगित झाल्याचा टीम इंडियाला फायदा'

WTC Final 2021 : यंदाची आयपीएल (IPL 2021) स्पर्धा स्थगित झाल्याचा फायदा भारतीय संघाला कसोटी अजिंक्यपद (WTC) स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात होईल, असं वक्तव्य न्यूझीलंडचा दिग्गज खेळाडू रॉस टेलर (Ross Taylor) यानं केलं आहे. इंग्लंडमधील परिस्तितीसोबत जुळवून घेण्यासाठी भारतीय संघाला जास्त वेळ मिळेल, असं टेलर म्हणाला. विश्व कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचा अंतिम सामना 18 जून ते 22जून दरम्यान साउथॅम्पटनमध्ये होणार आहे. (WTC Final: IPL 2021 finishing early has probably played into India's hands, says Ross Taylor)

रविवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना टेलर म्हणाला की, ‘वाईट परिस्थितीत आयपीएल स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयपीएल स्थगित झाल्याचा फायदा भारतीय संघाला होईल. इंग्लंडील परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास आणि सरावाला भारतीय संघाला पुरेसा वेळ मिळणार आहे. जर आयपीएल वेळेवर संपलं असते तर भारतीय संघाला तयारासाठी कमी वेळ मिळाला असता. पण आता भारतीय संघाकडे पुरेसा वेळ आहे.’

हेही वाचा: WTC : शास्त्री गुरुजींनी 3 गोष्टींवर आखलाय गेम प्लॅन

न्यूझीलंचा संघ भारतापेक्षा चांगल्या स्तितीत आहे. कारण, विश्व कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यापूर्वी न्यूझीलंडची इंग्लंडबरोबर दोन कसोटी सामन्यांची मालिका होणार आहे. सध्या आम्ही WTC Final चा विचार करत नसल्याचं म्हटलं तर तुम्हाला खरं वाटणार नाही. कारण, इंग्लंडबरोबरील कसोटी मालिकेतून आम्हाला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळणार आहेत. त्यानुसार आम्ही संघ बांधणी करु. WTC Final पूर्वी होणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांचा आम्हाला फायदा होईल. पण भारतीय संघ अव्वल स्थानवर आहे. त्यामुळे गाफील होऊन चालणार नाही, असं टेलर म्हणाला.

हेही वाचा: WTC फायनल ड्रॉ झाली तर काय? टीम इंडियालाही पडलाय प्रश्न

रॉस टेलरनं 105 कसोटी, 233 एकदिवसीय आणि 102 टी-20 सामन्यात न्यूझीलंड संघाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे.