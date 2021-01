टीम इंडियाच्या ऐतिहासिक कामगिरीने BCCI खूष; जाहीर केलं कोट्यवधींचं पॅकेज 

नवी दिल्ली- ब्रिस्बेनमध्ये ऑस्ट्रेलियावर मात करत भारताने ऐतिहासिक विजय प्राप्त केला आहे. 4 सामन्यांच्या मालिकेत भारताने 2-1 ने विजय मिळवला आहे. तब्बल 32 वर्षांनी हा योग घडून आला आहे. भारतीय क्रिकेट संघाने दिलेल्या या आनंदाच्या बातमीनंतर बीसीसीआयनेही संघाला गोड बातमी दिली आहे. बीसीसीआयकडून भारतीय संघाला 5 कोटींचा बोनस जाहीर करण्यात आला आहे.

भारतीय क्रिकेटसाठी हा अविस्मरणीय क्षण आहे. भारतीय संघाने असामान्य खेळाचे प्रदर्शन केले आहे, असं बीसीसीआयचे सचिव जय शहा म्हणाले आहे. तसेच त्यांनी भारतीय संघासाठी 5 कोटींचे बोनस जाहीर केले आहे. एनएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

BCCI has announced Rs 5 Crores as team bonus. These are special moments for India Cricket. An outstanding display of character and skill: BCCI Secretary Jay Shah

