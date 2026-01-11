Rishabh Pant Replacement : रिषभ पंतच्या जागी कोणाला संधी? ना इशान, ना संजू; BCCIने जाहीर केलं दुसरंच नाव

न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय सामन्यांची मालिका आजपासून सुरु होत आहे. मात्र, ही मालिका सुरु होण्यापूर्वीच रिषभ पंत मालिकेतून बाहेर पडला आहे. दुखापतीमुळे त्याला विश्रांती देण्यात येत असल्याचं बीसीसीआयकडून सांगण्यात आलं आहे. त्याच्या जागी नव्या खेळाडूंची निवडदेखील बीसीसीआयकडून करण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत बीसीसीआयने यासंदर्भात माहिती दिली..बीसीसीआयने म्हटलं की, ''रिषभला सरावादरम्यान दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला मालिकेतून बाहेर करण्यात येत आहे. त्याच्या जागी ध्रुव जुरेलची निवड करण्यात आली आहे'' खरं तर रिषभ मालिकेतून बाहेर पडल्यानंतर त्याच्या जागी ईशान किशन किंवा संजू सॅमसन पैकी एकाची निवड होईल, अशी चर्चा होती. मात्र, आता ध्रुव जुरेलचं नावावर शिक्कोमोर्तब झालं आहे.. IND vs NZ ODI Series : भारतीय संघाला मोठा धक्का, न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेतून रिषभ पंत बाहेर, कारणही आलं समोर....या मालिकेतून ध्रुव जुरेल एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणार आहे. पण भारतीय संघात बॅक-अप यष्टीरक्षक-फलंदाज म्हणून त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे तो अंतिम ११ मध्ये असेल काय? याबाबत अस्पष्टता आहे. त्याने आतापर्यंत २५ पेक्षा जास्त लिस्ट ए सामने खेळले आहेत. यात त्याने ९०० पेक्षा जास्त धावा काढल्या आहेत. त्याच्या नावावर दोन शतकं आणि ६ अर्धशतकं आहेत..IND vs NZ, ODI: विकेटकीपरच्या जागेसाठी तिघांमध्ये शर्यत, केएल राहुलच्या बॅकअपसाठी संधी कोणाला?.यापूर्वी ध्रुव जुरेलला कसोटी संघात स्थान देण्यात आलं होतं. त्याने भारतासाठी ४ कसोटी सामने खेळले असून १९० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. यात १ एका अर्धशतकाचाही समावेश आहे. उत्तर प्रदेशकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळताना ध्रुव जुरेलने आपल्या शांत स्वभाव, दबावाखाली खेळण्याच्या क्षमतेमुळे निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.