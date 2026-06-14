क्रीडा

Sports: क्रिकेटपटू भाविका अहिरे अंडर १९ महिला संघाच्या कर्णधारपदी; दोंडाईचाचे आजोळ, नाशिकची कन्या

Bhavika Ahire Named India U-19 Women's Team Captain: भाविका अहिरेची १९ वर्षांखालील भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदी निवड झाली आहे. नाशिकच्या या प्रतिभावान क्रिकेटपटूने सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये नवे यश संपादन केले.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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धुळे: दोंडाईचाचे (ता. शिंदखेडा) आजोळ असलेली महाराष्ट्राची कन्या भाविका अहिरे हिच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा रोवला आहे. अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर तिची १९ वर्षांखालील भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदी निवड झाली आहे. तिच्या या यशाने आजोळच्या दोंडाईचासह धुळे जिल्हा आणि राज्यात आनंदाचे वातावरण आहे.

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