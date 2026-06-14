Sports: क्रिकेटपटू भाविका अहिरे अंडर १९ महिला संघाच्या कर्णधारपदी; दोंडाईचाचे आजोळ, नाशिकची कन्या

धुळे: दोंडाईचाचे (ता. शिंदखेडा) आजोळ असलेली महाराष्ट्राची कन्या भाविका अहिरे हिच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा रोवला आहे. अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर तिची १९ वर्षांखालील भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदी निवड झाली आहे. तिच्या या यशाने आजोळच्या दोंडाईचासह धुळे जिल्हा आणि राज्यात आनंदाचे वातावरण आहे..मूळची नाशिकची असलेल्या भाविकाचा जन्म सुशिक्षित आणि सर्वसाधारण कुटुंबात झाला. तिचे वडील मनोजकुमार अहिरे आणि आई पूनम अहिरे नोकरीनिमित्त नाशिक आणि त्यानंतर २०१३ पासून पुण्यात स्थलांतरित झाले. सध्या ती भोसरी (पुणे) येथे राहत असून, एस.पी. कॉलेजमध्ये वाणिज्य शाखेत शिक्षण घेत आहे. तिचे मामा विशाल जगन्नाथ जाधव शहादा (जि. नंदुरबार) येथील बँक ऑफ बडोदामध्ये शाखा व्यवस्थापक आहेत..Shubman Gill Catch: चित्त्यासारखी झेप, एका हाताने घेतला भन्नाट झेल; सामन्यानंतर शुभमन गिलचं वक्तव्य चर्चेत.सराव सुरूच ठेवलावडील मनोजकुमार यांना टेनिस क्रिकेटची आवड असल्याने त्यांनी भाविकामधील क्रिकेटचे गुण ओळखले आणि तिला वयाच्या दहाव्या वर्षी कासारवाडी येथील ओम साई क्रिकेट अॅकॅडमीत दाखल केले. तिथे प्रशिक्षक संजय हाडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिने मुलांच्या संघात एकटी मुलगी म्हणून सराव करीत आपले कौशल्य तावून सुलाखून घेतले. कोरोनाच्या कठीण काळातही वडिलांच्या साथीने तिने आपला सराव सुरूच ठेवला होता..राष्ट्रीय पातळीवर चमकभाविकाने आपल्या वैविध्यपूर्ण फलंदाजीने आणि उत्कृष्ट यष्टिरक्षणाने निवड समितीला नेहमीच प्रभावित केले आहे. यात १५ वर्षांखालील संघ बडोद्याविरुद्ध ११३ धावाआणि पदार्पणाच्या सामन्यात मुंबईविरुद्ध १२९ धावा फटकावून ती चर्चेत आली. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने तिला प्रतिभावान महिला फलंदाज म्हणून गौरविले. १९ वर्षांखालील संघ मेघालयाविरुद्ध पदार्पणातच ११९ धावांची शतकी खेळी केली. चॅलेंजर ट्रॉफी व आशिया कप चॅलेंजर ट्रॉफीमध्ये नाबाद ८३ धावा करत तिने तिची निवड सार्थ ठरवली आणि डिसेंबर २०२४ मधील आशिया कप विजेत्या भारतीय संघात स्थान मिळविले..'नमन अॅवॉर्ड'ने गौरवजानेवारी २०२५ मध्ये आयसीसी अंडर-१९ टी-२० वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या भारतीय संघात भाविकाचा मोलाचा वाटा होता. या ऐतिहासिक कामगिरीसाठी जानेवारी २०२६ मध्ये बीसीसीआयने तिला "नमन अवॉर्ड' ने सन्मानित केले. तसेच मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित पवार यांच्या हस्ते तिचा विशेष गौरव करण्यात आला होता..T20 Mumbai League: टी-२० मुंबई लीग : मुंबई साउथ सेंट्रल मराठा रॉयल्सने विजेतेपद राखले; तुषार देशपांडे, चिन्मय सुतार चमकले.शतकी खेळी, सामनावीरनुकत्याच झालेल्या २३ वर्षाखालील अंतिम सामन्यात कर्नाटकविरुद्ध १०९ धावांची तुफानी शतकी खेळी करत तिने संघाला विजेतेपद मिळवून दिले. संपूर्ण स्पर्धेत एकहाती सामने जिंकून देणाऱ्या भाविकाला सामनावीर आणि स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तिच्या या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे बंगळुरू येथील नॅशनल क्रिकेट अॅकॅडमीमध्ये उच्च प्रशिक्षणासाठी सलग तीन वेळा तिची निवड झाली आहे. आता भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना ती देशाचे नाव आणखी उज्वल करेल, असा विश्वास क्रीडा क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.