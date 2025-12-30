क्रीडा

Boxer Car Accident: दिग्गज बॉक्सरचा गंभीर अपघात, वेगात कार ट्रकवर आदळली; दोघांचा जागीच मृत्यू; Video

Boxer Anthony Joshua Car Accident: माजी वर्ल्ड चॅम्पियन बॉक्सरचा नायजेरियात गंभीर कार अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. त्याच्यासोबतच्या दोघांचा मृत्यू झाला असून तो जखमी झाला आहे.
Summary

  • माजी वर्ल्ड हेविवेट बॉक्सिंग चॅम्पियन अँथॉनी जोशुआ याचा नायजेरियामध्ये गंभीर कार अपघात झाला आहे.

  • कार अतिशय वेगात होती आणि एका स्टेशनरी ट्रकला धडकली.

  • या अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून जोशुओला जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

