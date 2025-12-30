Boxer Car Accident: दिग्गज बॉक्सरचा गंभीर अपघात, वेगात कार ट्रकवर आदळली; दोघांचा जागीच मृत्यू; Video

माजी वर्ल्ड हेविवेट बॉक्सिंग चॅम्पियन अँथॉनी जोशुआ याचा नायजेरियामध्ये गंभीर कार अपघात झाला आहे. कार अतिशय वेगात होती आणि एका स्टेशनरी ट्रकला धडकली. या अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून जोशुओला जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..क्रीडाविश्वाला धक्का देणारी बातमी नुकतीच समोर आली आहे. सोमवारी (२९ डिसेंबर) माजी वर्ल्ड हेविवेट बॉक्सिंग चॅम्पियन अँथॉनी जोशुआ (Anthony Joshua) याचा गंभीर कार अपघात झाला आहे. या अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे, तर जोशुओला जखमी झाला आहे. कारचेही मोठे नुकसान झाले आहे. हा अपघात (Car Accident) नायजेरियामध्ये झाला..Pune Accident: पिकअप व दुध टँकरच्या भीषण अपघातात दोन महिला ठार; ३१ जण जखमी, अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावरील घटना ! .जोशुआ हा नायजेरियन-ब्रिटिश बॉक्सर आहे. त्याचे पालक नायजेरियाचे असून तो ११ वर्षापर्यंत इथे राहिल्यानंतर युरोपमध्ये गेला. पण असे असले तरी तो त्याच्या जन्मभूमीला भेट देत असतो. त्यामुळे अपघातादरम्यानही तो नायजेरियामध्ये होता. दरम्यान, स्थानिकांनी आणि प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार कार अतिशय वेगात होती. यावेळी लागोसजवळील ऑर्गुन स्टेटमधील एक मुख्य एक्सप्रेसवेवर त्यांची कार एका स्टेशनरी ट्रकला धडकली. या अपघातात कारमधील दोघांचा मृत्यू झाला आहे..या अपघाताबद्दल लागोस स्टेट कमिशनर बेंगा ओमोत्सो यांनी सोशल मीडियावर देताना सांगितले की अपघातानंतर तात्काळ मदत पाठवण्यात आली होती. त्यानंतर जोशुलाला जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, अपघाताचे कारण अधिकृतपणे सांगण्यात आलेले नाही. तसेच जोशुओची प्रकृतीबाबतही अद्याप कोणती माहिती देण्यात आलेली नाही..BEST Bus Accident : लोक खरेदी करत होते, तेवढ्यात बस आली अन्...; भांडूप बस अपघाताचा CCTV VIDEO समोर.सध्या या अपघाताचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. यामध्ये कारचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसत असून जोशुला बचावासाठी आलेल्या व्यक्तींनी कारमधून बाहेर काढल्याचे दिसत आहे. यावेळी जोशुआला प्रचंड वेदना होत असल्याचेही दिसत आहे..जोशुआ नुकताच बॉक्सिंग रिंगमध्ये परतला होता. नऊ दिवसांपूर्वीच त्याने मिआमीमध्ये जॅक पॉलला पराभूत केले होते. या विजयामुळे पुन्हा हेविवेटमध्ये परतल्यानंतर त्याला आत्मविश्वास मिळाला होता. जोशुआने यापूर्वी वर्ल्ड चॅम्पियन झाला होता. मात्र २०२१ मध्ये त्याने त्याचे वर्ल्ड टायटल गमावले होते. त्यानंतर तो पुन्हा चॅम्पियन होण्यासाठी प्रयत्न करत होता. दरम्यान आता या अपघातानंतर त्याच्या प्रकृतीची चिंता त्याच्या चाहत्यांना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.