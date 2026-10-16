Shivneri Kabaddi Tournament: अमर हिंदच्या विजयात सेजल कांबळे चमकली; जय भारत, यश, विश्वशांतीसह मुंबई पोस्टलचीही आगेकूच

शिवनेरी सेवा मंडळाच्या कबड्डी महोत्सवात महिला गटात सेजल कांबळेच्या आक्रमक चढायांच्या चमकदार खेळाच्या जोरावर अमर हिंद मंडळाने भारतमाता महिला संघाचा ४५-३० असा १५ गुणांनी पराभव केला. सेजल कांबळेने चढाईत, तर सलोनी नाक्तीने पकडीत प्रभावी कामगिरी करत अमर हिंदच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. भारतमाता महिला संघाकडून पायल कांचनने चढाईत, तर दृष्टी कुंभारने पकडीत चांगला खेळ केला. मात्र, अमर हिंदने सामन्यावर वर्चस्व राखत विजय मिळवला..Shivneri Kabaddi Tournament : रुपाली ज्वेलर्स अन् मुंबई पोलिसांचे व्यावसायिक गटात दणकेबाज विजय.कुमार गटात जय भारत सेवा मंडळाने आकांक्षा क्रीडा मंडळाचा ३६-२४ असा १२ गुणांनी पराभव केला. जय भारतकडून आर्यन बावडेकरने चढाईत, तर तन्मय बावकरने पकडीत प्रभावी कामगिरी केली. आकांक्षाकडून ओमकार पवार आणि स्वप्निल पाटील यांनी अनुक्रमे चढाई व पकडीत योगदान दिले. याच गटात यश क्रीडा मंडळाने पंचगंगा सेवा मंडळावर ३५-३१ अशी चार गुणांनी मात केली. यशकडून केतन चौघुलेने चढाईत, तर विवेक पवारने पकडीत चांगला खेळ केला. पंचगंगाकडून शिवांश मगर आणि सक्षम सूर्यवंशी यांनी प्रतिकार केला..महिला गटातील दुसऱ्या सामन्यात विश्वशांती क्रीडा मंडळाने गोल्फादेवी प्रतिष्ठानचा ३२-२५ असा सात गुणांनी पराभव केला. विश्वशांतीकडून रोझी डिसोझाने चढाईत, तर शितल मेरांडेने पकडीत कामगिरी केली. गोल्फादेवी प्रतिष्ठानकडून रचना म्हात्रेने चढाईत, तर जागृती घोसाळकरने पकडीत योगदान दिले.व्यावसायिक गटात बेस्ट संघाने टीबीएमवर ३६-३१ अशी पाच गुणांनी मात केली. बेस्टकडून सुरेश पाटीलने चढाईत, तर राहुल परबने पकडीत कामगिरी केली. टीबीएमकडून पारस शिर्के आणि विकास जोगले यांनी अनुक्रमे चढाई व पकडीत प्रयत्न केले. दुसऱ्या सामन्यात पी. डी. हिंदुजा संघाने आरबीएससीचा ४५-३७ असा आठ गुणांनी पराभव केला. हिंदुजाकडून जतिन विंदेने चढाईत, तर संतोष वारकरीने पकडीत प्रभावी खेळ केला. आरबीएससीकडून सोहम मोरे आणि लौकिक कदम यांनी योगदान दिले..व्यावसायिक गटातील आणखी एका सामन्यात मुंबई पोस्टलने माझगाव डॉकचा २५-१० असा १५ गुणांनी पराभव केला. मुंबई पोस्टलकडून अभिषेक भोजनेने चढाईत, तर ओमकार मोरेने पकडीत चांगली कामगिरी केली. माझगाव डॉककडून भावेश भोईरने चढाईत प्रयत्न केले. या सर्व सामन्यांमुळे शिवनेरी कबड्डी महोत्सवातील कुमार, महिला आणि व्यावसायिक गटांतील स्पर्धेची रंगत वाढली..संक्षिप्त धावफलक –व्यावसायिक गटबिईएसटी (३६) विजयी विरुद्ध टीबीएम (३१)पी.डी. हिंदुजा हॉस्पिटल (४५) विजयी विरुद्ध आरसीएफ (३७)मुंबई पोस्टल (२५) विजयी विरुद्ध माझगाव डॉक (१०)महिला गटविश्वशांती क्रीडा मंडळ (३२) विजयी विरुद्ध गोल्फादेवी प्रतिष्ठान (२५)अमर हिंद मंडळ (४५) विजयी विरुद्ध आकांक्षा स्पोर्ट्स क्लब (३०)कुमार गटयश क्रीडा मंडळ (३५) विजयी विरुद्ध पंचगंगा सेवा मंडळ (३१)जय भारत सेवा मंडळ (३६) विजयी विरुद्ध आकांक्षा स्पोर्ट्स क्लब (२४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.