क्रीडा

South Korea Sports : भारतामध्ये क्रिकेट अन्‌ कोरियामध्ये तिरंदाजी एकसारखीच लोकप्रिय

Sports News अमेरिकेचा महान तिरंदाज ब्रॅडी एलिसन याने दक्षिण कोरियातील तिरंदाजीच्या यशाची तुलना भारतातील क्रिकेटच्या वेडाशी केली आहे, जिथे सलग १० ऑलिंपिक सुवर्णपदके जिंकून कोरियाने या खेळावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.
South Korea Sports

South Korea Sports

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोलकाता : अमेरिकेचा महान तिरंदाज ब्रॅडी एलिसन याने भारत व दक्षिण कोरिया या देशांतील अनुक्रमे क्रिकेट व तिरंदाजी या खेळांबाबत असलेल्या प्रेमाबाबत आपले मत व्यक्त केले. भारतामध्ये क्रिकेट या खेळाला मोठे महत्त्व प्राप्त आहे. अगदी त्याचप्रमाणे दक्षिण कोरियामध्ये तिरंदाजी या खेळाला मान आहे. याच कारणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तिरंदाजी या खेळामधून दक्षिण कोरियन तिरंदाजांना घवघवीत यश संपादन करता येत आहे.

Loading content, please wait...
sports
South Korea
Olympic Games
Archery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com