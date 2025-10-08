South Korea Sports : भारतामध्ये क्रिकेट अन्‌ कोरियामध्ये तिरंदाजी एकसारखीच लोकप्रिय

कोलकाता : अमेरिकेचा महान तिरंदाज ब्रॅडी एलिसन याने भारत व दक्षिण कोरिया या देशांतील अनुक्रमे क्रिकेट व तिरंदाजी या खेळांबाबत असलेल्या प्रेमाबाबत आपले मत व्यक्त केले. भारतामध्ये क्रिकेट या खेळाला मोठे महत्त्व प्राप्त आहे. अगदी त्याचप्रमाणे दक्षिण कोरियामध्ये तिरंदाजी या खेळाला मान आहे. याच कारणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तिरंदाजी या खेळामधून दक्षिण कोरियन तिरंदाजांना घवघवीत यश संपादन करता येत आहे..तिरंदाजी या खेळाचा सिऊल ऑलिंपिकमध्ये १९८८ मध्ये पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला. तिथपासून थेट २०२४ मधील पॅरिस ऑलिंपिकपर्यंत महिलांच्या संघाने तिरंदाजीमध्ये सुवर्णपदक पटकावण्याची किमया करून दाखवली आहे. सलग १० सुवर्णपदके पटकावण्यात दक्षिण कोरियन नेमबाजांना यश लाभले आहे. पुरुषांच्या विभागात किम वू जीन ऑलिंपिकमध्ये पाच सुवर्णपदके पटकावली आहेत. हाही एक विक्रमच ठरला आहे..Pune News : पुण्यात वर्दळीच्या रस्त्यावर "ड्रंक अँड ड्राइव्ह"चा थरार; मद्यधुंद चालकाने आधी दुचाकीला धडक दिली अन् मग... .ब्रॅडी एलिसन याप्रसंगी म्हणाला, भारतामध्ये क्रिकेट या खेळाचे वेड आहे. अमेरिकेत फुटबॉलला प्राधान्य दिले जाते. अगदी तसेच दक्षिण कोरियामध्ये तिरंदाजी हा खेळ मोठ्या प्रमाणात खेळला जात आहे. दक्षिण कोरियातील ५०व्या क्रमांकावरील खेळाडूही माझ्यापेक्षा जास्त कमाई करीत असेल. कोरियामध्ये तिरंदाजी हा खेळ व्यावसायिक पद्धतीने खेळला जातो.ब्रॅडी एलिसन याने पुढे नमूद केले की, दक्षिण कोरियामध्ये तिरंदाजी हा खेळ व्यावसायिक पद्धतीने खेळला जातो. वयाच्या पाचव्या ते सहाव्या वर्षापासून मुलांना या खेळाची गोडी लागली जाते. इतर देशांमध्ये खेळाडू ऑलिंपिकमध्ये सहभागी होण्यासाठी तिरंदाजी या खेळाकडे वळतात, पण दक्षिण कोरियामध्ये खेळाडू करिअर म्हणून या खेळाकडे पाहतात. हा दक्षिण कोरिया व इतर देशांमध्ये फरक आहे..ब्रॅडी एलिसन कोण?ब्रॅडी एलिसन हा अमेरिकेचा महान तिरंदाज आहे. त्याचे वय ३६ आहे, पण निवृत्तीचा निर्णय त्याने घेतलेला नाही. आणखी दोन विक्रम नावावर करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. २०२८ व २०३२ हे दोन ऑलिंपिक खेळून सर्वाधिक सात ऑलिंपिक खेळणारा जगातील एकमेव खेळाडू म्हणून त्याला नावलौकिक मिळवायचे आहे. तसेच सध्या ब्रॅडी एलिसन याने पाच पदके आपल्या नावावर केली आहेत. एलिसन याला किम वू जीम याच्या पाच पदकांना मागे टाकायचे आहे. तसेच एकूण सहा पदकांच्या विक्रमांनाही ओलांडायचे आहे..भारताला ऑलिंपिक पदकाची संधीब्रॅडी एलिसन याने भारतातील तिरंदाजांबाबतही आपले मत व्यक्त केले. तो म्हणाला, भारतीय तिरंदाजांनी आतापर्यंत जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा, विश्वकरंडक यामध्ये पदकांची लयलूट केली आहे, मात्र ऑलिंपिकमध्ये अद्याप एकही पदक पटकावता आलेले नाही. लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकला अद्याप तीन वर्षे आहेत. सध्या भारतामध्ये एकापेक्षा एक अव्वल दर्जाचे तिरंदाज आहेत. आगामी ऑलिंपिकमध्ये भारताला कंपाउंड व रिकर्व्ह या दोन्ही प्रकारांत पदक पटकावण्याची सुवर्णसंधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.