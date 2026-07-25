Brazil Football: ब्राझीलचा फुटबॉल संघ भारतात येणार? कोलकात्यात रंगू शकतो मेगा सामना; रिपोर्टने वाढवल्या चाहत्यांच्या आशा

Brazil football team to play in India: भारतातील फुटबॉल चाहत्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. ब्राझीलचा राष्ट्रीय फुटबॉल संघ भारतात येऊन एक मैत्रीपूर्ण सामना खेळू शकतो. ESPN Brazil(ब्राझीलमधील क्रीडा आणि मनोरंजन वाहिनी) च्या वृत्तानुसार, हा सामना ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला कोलकाता येथे होण्याची शक्यता आहे.या वृत्तानुसार, ब्राझीलचा संघ सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये तीन मैत्रीपूर्ण सामने खेळणार आहे. त्यातील पहिले दोन सामने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणार आहेत. हे सामने २५ आणि २९ सप्टेंबर रोजी टाउन्सविले आणि ब्रिस्बेन येथे खेळवले जातील..तिसरा सामना मात्र भारतात होण्याची शक्यता आहे. सध्या कोलकात्याचं नाव पुढे येत आहे. या सामन्यासाठी कोणता संघ ब्राझीलविरुद्ध खेळणार, हे अजून ठरलेलं नाही. मात्र या सामन्याबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचं सांगितलं जात आहे..FIFA World Cup 2026: मेस्सीला रोखायचंय? संदेश झिंगनने सांगितली इजिप्तला 'जिंकण्याची' गुरुकिल्ली.फिफा विश्वचषक २०२६ दरम्यानच ब्राझील फुटबॉल महासंघ आणि आयोजकांमध्ये याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. भारतात, विशेषत कोलकात्यात ब्राझील संघाचे लाखो चाहते आहेत. त्यामुळे हा सामना भारतात झाला तर त्याला मोठा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या फिफा विश्वचषकात ब्राझीलची कामगिरी निराशाजनक ठरली. १६ संघांच्या फेरीत नॉर्वेकडून २-१ असा पराभव झाल्याने त्यांना स्पर्धेबाहेर पडावं लागलं. त्यामुळे २००२ नंतर सहाव्यांदा विश्वविजेते होण्याचं त्यांचं स्वप्न पुन्हा अपूर्णच राहिलं..FIFA World Cup Final 2026: अर्जेंटिना स्पेन महामुकाबला आज; भारतात फ्रीमध्ये कुठे आणि किती वाजता पाहता येणार सामना?.या पराभवानंतर ब्राझीलचा स्टार खेळाडू नेमार यानेही ब्राझीलसाठी आपला शेवटचा सामना खेळल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात ब्राझीलच्या संघात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.२००२ मध्ये विश्वचषक जिंकल्यानंतर ब्राझीलचा संघ फक्त एकदाच, म्हणजे २०१४ मध्ये उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचला होता. मात्र त्यावेळी जर्मनीने त्यांचा ७-१ असा धक्कादायक पराभव केला होता. आजही तो पराभव ब्राझीलच्या चाहत्यांसाठी विसरणं कठीण आहे.आता ब्राझीलचा संघ भारतात येतो का, याकडे सर्व फुटबॉल चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र याबाबत अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. चर्चा सुरू असून लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.