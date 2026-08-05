प्रीती झिंटासोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर अखेर ब्रेट लीनं सोडलं मौन; म्हणाला, "आम्ही दोघेही..."

ऑस्ट्रेलियाचा माजी वेगवान गोलंदाज ब्रेट लीने अभिनेत्री प्रीती झिंटासोबतच्या कथित अफेअरच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेक वर्षांपासून सोशल मीडियावर आणि चाहत्यांमध्ये या दोघांच्या नात्याबाबत विविध चर्चा रंगत होत्या. मात्र, आता या सर्व चर्चांना ब्रेट लीनं पूर्णविराम दिला आहे..एका मुलाखतीत बोलताना ब्रेट ली म्हणाला की "मी कधीच कोणत्याही बॉलिवूड अभिनेत्रीला डेट केलं नाही. प्रीती झिंटा आणि मी पूर्वीही चांगले मित्र होतो आणि आजही आमची मैत्री कायम आहे. प्रिती झिंटा या पंजाब संघाच्या सहमालक आहेत. त्या हुशार आहेत. त्यांच्या बद्दल माझ्य मनात खूप आदर आहे.".सचिन पिळगांवकरांच्या 'या' बॉलिवूड अभिनेत्रीसोबत रंगलेल्या अफेअरच्या चर्चा, अभिनेत्री म्हणाली...'एका व्यक्तीमुळे आमच्यात...'.पुढे पुढे बोलताना त्यानं सांगितलं की, अशा अफवांचा त्याच्यावर कधीच परिणाम झाला नाही. तो म्हणाला की लोकांना वाटेल ते तर्क लावू द्या. पण सत्य काय आहे, हे मला माहिती होतं. त्यामुळे अशा चर्चांकडे मी कधीच गांभीर्याने पाहिलं नाही, अशी प्रतिक्रियाही त्याने दिली..खरं तर आयपीएलच्या सुरुवातीच्या काळात ब्रेट ली आणि प्रीती झिंटा यांच्यातील अफेअर असल्याची चर्चा रंगली होती. दोघांचे एकत्र अनेक फोटो व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्या नात्याबाबत चर्चा रंगू लागल्या होत्या. या अफवांवर प्रीती झिंटानेही यापूर्वी स्पष्टीकरण दिलं होतं. २०१० मध्ये सोशल मीडियावर तिने, "ब्रेट लीसोबतचं माझं नाव जोडणं आता जुनी गोष्ट झाली आहे. आमच्यात प्रेमसंबंध नाहीत, आम्ही फक्त चांगले मित्र आहोत," असं स्पष्ट केलं होतं..तो फार कमी कार्यक्रमांना यायचा... अदिती द्रविडने सांगितला काका राहुल द्रविडसोबतचा बालपणीचा अनुभव \n.प्रीती झिंटाने २०१६ मध्ये जीन गुडइनफ यांच्याशी विवाह केला. २०२१ मध्ये सरोगसीच्या माध्यमातून त्यांना जुळी मुलं आहेत. तर ब्रेट लीने २०१४ मध्ये लाना अँडरसनशी लग्न केलं असून त्यांनाही दोन मुलं आहेत. प्रीती झिंटा लवकरच सनी देओलसोबतच्या 'बटवारा १९४७' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून हा चित्रपट १४ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.