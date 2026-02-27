झिम्बाब्वेचा विराट कोहली! भारताविरुद्ध ९७ धावांची खेळी करणारा ब्रायन बेनेट नेमका कोण?

Who is Brian Bennett? The 22-year-old Zimbabwe opener scored 97 vs India in T20 World Cup 2026 : भारताविरुद्ध सामन्यात झिम्बाब्वेला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. या पराभवासह त्यांचं टी-२० वर्ल्ड कपमधील आव्हानही सपुष्टात आलं आहे. विशेष म्हणजे या स्पर्धेत सलामीवीर ब्रायन बेनेटने आपल्या फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. अवघ्या २२ वर्षांच्या या युवा खेळाडूच्या कामगिरी नंतर त्याला आता झिम्बाब्वेचा ‘विराट कोहली’ असेही म्हटले जात आहे. .ब्रायन बेनेटने टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये आतापर्यंत ५ सामने खेळले असून तो फक्त एकदाच बाद झाला. तसेच सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत तो सध्या दुसऱ्या स्थानावर आहे. भारताविरुद्ध सुपर-८ फेरीतील सामन्यात बेनेटने ९७ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने ५९ चेंडूंमध्ये ८ चौकार आणि ६ षटकार लगावले..U19 World Cup, IND vs ZIM: भारताचे विजयासह सेमीफायनलच्या दिशेने पाऊल! कर्णधार आयुष म्हात्रे फलंदाजीत नाही, पण गोलंदाजीत चमकला.यंदाच्या टी-२० वर्ल्ड कपमधील त्याच्या कामगिरीबाबत बोलायचं झाल्यास बेनेटने ५ डावांत २७७ धावा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्याची सरासरी तब्बल २७७ इतकी आहे. तो संपूर्ण स्पर्धेत केवळ एकदाच बाद झाला आहे. या कामगिरीसह बेनेटने विराट कोहलीच्या विक्रमही मोडला आहे. कोहलीने २०१६ मध्ये १३६.५०, २०१४ मध्ये १०६.३३ आणि २०२२ मध्ये ९८.६६ च्या सरासरीने धावा केल्या होत्या; मात्र बेनेटने एका स्पर्धेतच त्याला मागे टाकले आहे..ब्रायन बेनेटचा जन्म १० नोव्हेंबर २००३ रोजी झिम्बाब्वेची राजधानी हरारे येथे झाला. त्याचे वडील केली बेनेट हे शेतकरी आहेत. त्याला एक भाऊ असून तोही क्रिकेटपटू आहे. दोन्ही भावांनी मारोंडेरा येथील पीटरहाउस बॉयज स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. शाळेत असताना ते पीटरहाउस संघाकडून खेळत होते..Pathum Nissanka : आई फुलं विकायची, वडील ग्राउंडमॅन; कांगारुंची धुलाई करणाऱ्या पथूम निसंकाची संघर्षगाथा.शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दोघांनाही त्यांच्या वडिलांनी किंग्सवुड कॉलेजमध्ये एका ‘ब्रिजिंग इयर’साठी पाठवले, तिथे त्यांनी पुढील क्रिकेट प्रशिक्षण घेतले. २०२२ च्या अंडर-१९ वर्ल्ड कपमध्ये बेनेट झिम्बाब्वे संघाचा उपकर्णधार होता. त्या स्पर्धेत त्याने २७३ धावा करत निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले होतं. त्यानंतर २०२३-२४ मध्ये त्याने झिम्बाब्वेच्या राष्ट्रीय संघात पदार्पण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.