आश्चर्य:'तो' उसेन बोल्टपेक्षा वेगानं धावतो; 9.55 सेकंदांत गाठले 100 मीटर

बेंगळुरू : कर्नाटकमधलं श्रीनिवास गौडा हे नाव सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. श्रीनिवासनं कामगिरीच तशी केलीय. कंबाला या चिखलगुट्टा पद्धतीच्या पारंपरिक बैलगाडी शर्यतीत बक्षिसांची लयलूट केली. आजवरच्या 12 स्पर्धांमध्ये त्यानं 29 बक्षिसं मिळवली आहे. श्रीनिवासचा धावण्याचा वेग सगळ्यांनाच चकीत करणारा आहे.

कंबाला शर्यतीच्या एका रेफ्रीने दिलेल्या माहितीनुसार, श्रीनिवासचा वेग थक्क करायला लावणारा आहे. त्यानं 142.5 मीटर अंतर हे 13.62 सेकंदांमध्ये पार केलंय. त्यात 100 मीटर अंतरासाठी त्याला 9.55 सेकंद लागले आहेत. त्यामुळं अचानक श्रीनिवासनं संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधलंय. श्रीनिवासला स्थानिक मीडियानं कायम उचलून धरलंय. त्याला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली आहे. पण, कर्नाटकबाहेर श्रीनिवासविषयी फारशी कोणाला माहिती नाही. सोशल मीडियावर त्याच्या विषयी माहिती शेअर होऊ लागल्यानंतर मात्र श्रीनिवास प्रकाशझोतात आला आहे. विशेष म्हणजे, श्रीनिवासला शाळेतून काढून टाकण्यात आलंय. सध्या शर्यतींचा सिझन असेल तर तो, शर्यतीचीच तयारी करतो तर, इतर दिवशी तो बांधकाम साईटवर काम करतो. गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून त्याला शर्यतींचा छंद लागला आहे. शर्यत जिंकल्यानंतर श्रीनिवासला 1 ते दोन लाख रुपयांचं रोख बक्षीस मिळतं. त्यासाठी तो बैलांना तयार करत असतो. बैलांचे मालक वेगळे असता. त्या बैलांना शर्यतीसाठी तयार करण्याची जबाबदारी फक्त त्याच्यावर असते. मिळालेल्या बक्षिसाच्या रकमेतून तो स्वतःचं मानधनं घेतो.

Dear Sirs, plz read this Incredible Story @Ra_THORe @KirenRijiju @narendramodi

Srinivasa Gowda (28), from Moodabidri Dakshina Kannada district, ran 142.5 meters in just 13.62 secs at a Kambala (Buffalo race) in a mud filled paddy field. That's 100 meters in just 9.55 secs (1/4) pic.twitter.com/6H6xTHdF77

— Sanjeev Sardesai (@Sardesas) February 13, 2020